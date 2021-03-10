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台中捷運將通車！台鐵烏日南站客運轉運站將納15路線
台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線本月25日起恢復試營運，並預定4月25日通車。台中市政府因應捷運開通後，搭公車旅客增加，規畫在台鐵新烏日車站前建置烏日南站客運轉運站，預計納入15條海線或屯區等路線進駐，預計最快三月底完成建置。
市議員陳世凱說，台鐵新烏日車站為三鐵共構車站，通往烏日南站約150公尺沒有遮雨棚，且站前廣場為磁磚地不安全，邀約相關單位會勘，要求增設風雨走廊等改善，讓民眾在行走上能夠更安全。
台中市政說明，目前高鐵台中站公車運轉運站約有50條路線，台鐵新烏日車站前公車站另有4條路線，經通盤檢討發現，隨著旅客數增加，已不敷使用，因此規劃建置烏日南站客運轉運站，除了原本4條路線外，也把高鐵台中站公車運轉運站通往海線、屯區的路線調整併入，可減少繞一段路，預計最快三月底完工。
陳世凱說，台鐵新烏日車站已升等至二等站，且在台中捷運通車後，將帶來更多的人潮，市府將在新烏日車站前南側設置公車轉運站，提供民眾前往海線及屯區公車轉乘，有民眾陳情，台鐵新烏日站站前至烏日南站轉運站約150公尺沒有遮雨棚，且站前廣場地板鋪設磁磚，恐導致民眾在行走上危險。
陳世凱指出，他今天與立法院副院長蔡其昌辦公室、立委陳柏惟服務處共同邀集台鐵局及交通局等相關單位於現場進行會勘，將協調蔡其昌、陳柏惟及市府交通局共同努力來推動，要求相關單位能夠編列相關預算來興建風雨走廊，來使民眾在行走上能夠更安全。
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