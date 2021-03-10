台中捷運將通車！台鐵烏日南站客運轉運站將納15路線

台中市長盧秀燕今天宣布，台中捷運綠線本月25日起恢復試營運，並預定4月25日通車。台中市政府因應捷運開通後，搭公車旅客增加，規畫在台鐵新烏日車站前建置烏日南站客運轉運站，預計納入15條海線或屯區等路線進駐，預計最快三月底完成建置。

市議員陳世凱說，台鐵新烏日車站為三鐵共構車站，通往烏日南站約150公尺沒有遮雨棚，且站前廣場為磁磚地不安全，邀約相關單位會勘，要求增設風雨走廊等改善，讓民眾在行走上能夠更安全。

台中市政說明，目前高鐵台中站公車運轉運站約有50條路線，台鐵新烏日車站前公車站另有4條路線，經通盤檢討發現，隨著旅客數增加，已不敷使用，因此規劃建置烏日南站客運轉運站，除了原本4條路線外，也把高鐵台中站公車運轉運站通往海線、屯區的路線調整併入，可減少繞一段路，預計最快三月底完工。

陳世凱說，台鐵新烏日車站已升等至二等站，且在台中捷運通車後，將帶來更多的人潮，市府將在新烏日車站前南側設置公車轉運站，提供民眾前往海線及屯區公車轉乘，有民眾陳情，台鐵新烏日站站前至烏日南站轉運站約150公尺沒有遮雨棚，且站前廣場地板鋪設磁磚，恐導致民眾在行走上危險。