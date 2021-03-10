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歷經3個多月修復 中捷綠線列車重新上路

中央社 / 台中10日電

台中捷運綠線在市民殷切期待下，於109年11月16日試營運，上路才6天，即因聯結器軸心斷裂宣布暫停，歷經3個多月更換及測試，並通過審查後，終於可以重新上路了。

台中人等待10多年的捷運綠線，原本規劃於109年11月16日開始試營運，109年12月19日正式通車，不只台中市民，還有外縣市民眾，紛紛搶搭，捷運站人聲鼎沸，沒想到，試營運第6天即11月21日就發生聯結器軸心斷裂事件而宣布從11月22日起暫停試營運。

台中捷運綠線委由台北市捷運工程局建造，日本川崎重工負責承造車廂，北捷局與川崎重工於109年12月11日向台中市政府報告檢測結果及改善方案，中市府經仔細研讀、了解各項數據及影響層面，並召開內部會議後，台中市長盧秀燕於109年12月14日宣布，109年12月19日的正式通車日期順延。

因為捷運綠線列車聯結器軸心斷裂，期間歷經重新更換及組裝新軸心，並進行列車上線測試，台北市捷運工程局長張澤雄更於去年12月22日率隊到台中市議會專案報告。

而台北市長柯文哲也親自於去年12月6日到中捷北屯機廠了解軸心斷裂狀況，今年農曆春節連假結束後第一天開春上班，柯文哲就南下到捷運綠線高鐵台中站搭乘載重測試列車，並透過電腦觀察聯結器運動狀況是否平順。

台中市政府特別邀請專家學者組成捷運故障審查委員會，負責審查北捷局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，直到第6次會議，判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均有提升且符合設計標準，確認改善方案安全無虞，才予以審查通過。市長盧秀燕緊接著於今天宣布25日起恢復試營運1個月，並於4月25日正式通車。

台中捷運 台中市

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