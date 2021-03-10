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青銀共好 台南家齊高中行善旅行送愛到鹿港弱勢老人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中今起進行教育旅行，送愛到鹿港。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中今起進行教育旅行，送愛到鹿港。圖／家齊高中提供

台南市家齊高中5百多名師生今起展開3天的教育旅行，並以「青銀共好，讓旅程更美好」為主軸，持續響應「多一公斤」行善旅行。途中將送愛至彰化縣鹿港華山基金會，協助鹿港辦事處為獨居長輩募集善款、物資。

家齊高中表示，結合公益的教育旅行已進入第10年，每年募集善款與物資捐助教育旅行路線途經的社福單位，多年來已與台東家扶中心、阿尼色弗兒童之家、彰化弘道老人基金會等單位結下善緣，更讓每一屆參與的學生，留下滿滿的行善體驗。

今年的善款、物資募集活動，由家齊學務處及學生會號召二年級師生與各行政處室師長參與，師生們踴躍響應行善。依鹿港華山基金會提出的物資需求，運用募得的兩萬餘元善款，為當地獨居長輩購置了12箱衛生紙；並將剩餘善款捐出，協助華山基金會照顧失依、失智、失能的三失弱勢老人。

家齊高中表示，校外教育旅行規畫在旅程中同為社會弱勢族群送暖，希望旅程不僅讓學生留下同窗出遊的美好回憶，更能開拓生命關懷的觸角，增添旅行的意義。

鹿港 獨居 衛生紙

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