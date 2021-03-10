麗寶樂園超視覺魔幻秀加演至4月11日 博幼票買一送一
麗寶樂園今年邀請魔術屆奧斯卡最佳幻術師打造「超視覺魔幻秀」，開演後受到遊客歡迎，為了感謝遊客支持，超視覺魔幻秀將延長表演至4月11日，即日起到3月底樂園推出「博幼票買一送一」。
麗寶樂園渡假區在2021年初，邀請常於國際間表演的「魔浪超劇場」到麗寶樂園，帶來超視覺魔幻秀，由獲得魔術界奧斯卡最佳幻術師的團長劉季陵編導，結合國際級大師打造的魔術道具，以太空旅行為題，讓觀眾沉浸在表演與劇情當中，而幻術就在不知不覺中出現，並結合影像、音樂戲劇、舞蹈特技創造出充滿感官衝擊的跨界魔術劇場。
麗寶樂園表示，超視覺魔幻秀原訂演出日期為1月16日到3月14日，開演至今已吸引近萬名遊客入園觀賞，成為樂園近幾年內最受矚目與遊客歡迎的表演，為感謝遊客支持，並讓更多人能欣賞國際級演出，將延長表演至4月11日。
為讓樂齡族也能開心欣賞表演，麗寶樂園即日起至3月31日推出「博幼票買一送一」優惠，凡60歲以上長者、3到6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者、榮譽志工出示相關證件，凡符合博幼票身分者，兩人購票只要399元。
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