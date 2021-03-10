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台中北屯廍子國小快速路噪音干擾 公路局建議先植樹

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦。圖／莊競程服務處提供
台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦。圖／莊競程服務處提供

台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦，立法委員莊競程擔心影響教學，因此向交通部公路總局第二區養護工程處反映，工程處表示將進行噪音監測、分析噪音源，若超標將辦理隔音牆設置，目前將先設禁鳴喇叭標示以及請校方種植行道樹改善。

莊競程和市議員曾朝榮服務處人員上午前往廍子國小實地了解噪音情況，包括交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、公路總局第二區養護工程處員林工務段段長陳舜賢、廍子里長董銘成、廍子國小校長張榮林和台中市政府交通局、市警五分局等派員前往。

莊競程說，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，台74線交通尖峰時段車流量大，易塞車，經常有大貨車按鳴喇叭，嚴重影響學習品質，有必要設置標示牌，以及隔音牆，杜絕交通噪音干擾，維護學童學習權益。

廍子國小校長張榮林指出，廍子國小去年度開始招生，不僅現在已受噪音影響，後續二期工程的教室更緊鄰台74線快速道路不到20公尺，建議自太原路西向24.2公里至23.6公里路段與太原路匝道設置標示牌及隔音牆，以確保師生學習與教學品質。

劉世桐說，針對廍子國小一期校舍噪音問題，將先分析噪音源再據以訂定改善對策。二期校舍竣工後由公路總局第二區養護工程處員林段辦理噪音監測，若超標將辦理隔音牆設置。

他表示，為維護學校教學品質，將盡速在學校周邊道路設置告示牌面「鄰近學區禁鳴喇叭」，並建議校方種植行道樹抑制噪音，二期校舍考量降噪需求納入設計等短期改善計畫，降低噪音干擾。

台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦，立法委員莊競程（中）擔心影響教學，今邀官員前往了解。圖／莊競程服務處提供
台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，飽受車流噪音之苦，立法委員莊競程（中）擔心影響教學，今邀官員前往了解。圖／莊競程服務處提供

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