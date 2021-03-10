中捷綠線3/25恢復試營運 開放電子票證免費搭乘

台中捷運綠線經台中市府捷運故障審查委員會審查通過，台中市長盧秀燕今天召開記者會宣布，捷運綠線從3月25日起至4月23日恢復使用電子票證免費搭乘試營運，4月25日正式通車。

中捷綠線於109年11月16日啟動試營運，就在試營運第6天的11月21日發生聯結器軸心斷裂事件，而暫停試營運，由台北市捷運工程局及廠商日本川崎重工進行修復，暫停到今天為止共109天，盧秀燕上午率領副市長黃國榮、令狐榮達及相關局處首長召開記者會，宣布將恢復試營運。

盧秀燕表示，台中捷運是中部最新、最重大的交通建設，但是蓋了13年始終無法完工通車；有捷運可坐，不只是台中人、更是中部人最大的盼望；正因為了解這樣的期待，所以她今天率領市政團隊，親自向鄉親報告台中捷運綠線通車事宜。

盧秀燕指出，今年2月台北捷運局和川崎公司行文中市府，表明已經將故障的中捷車輛修復；經過中捷故障審查委員會安全把關，並經6次嚴格審查以及2次場勘，終於在5日最後確認18輛列車都已經完全修復，可以安全上路。

盧秀燕宣布，從3月25日到4月23日，長達30天，將進行試營運，開放所有民眾使用電子票證免費搭乘；接著，4月24日停止服務1天，進行正式通車準備事宜；4月25日中部地區第一條捷運將舉行正式營運通車典禮，進行商業運轉。

恢復試營運後，盧秀燕說，中市府將對北捷局展開求償作業，由台中市政府法制局、台中捷運公司及法律人士等根據作業基準處理求償事宜。