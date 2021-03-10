聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中太平山區枇杷產季開始！登山健行賞景採果正合適
台中市太平區是枇杷的原鄉，每年3、4月是枇杷產季，台中市政府觀光旅遊局推薦民眾在此時造訪太平，除了可以登山健行，眺望遼闊山景，一睹層層山嵐景致外，也可以體驗少有的枇杷採果樂趣。
中市府觀光旅遊局長林筱淇推薦，來到太平可以先往山裡前進，至太平與新社的交界處「酒桶山」，海拔近1000公尺，為太平區內3座小百岳之一，不但擁有鳥瞰台中盆地的最佳視角，天氣若良好，更可將雲林、南投、彰化等中部縣市盡收在眼底，有時甚至可遠眺台灣海峽，美不勝收。通往酒桶山的道路較為狹窄陡峭，上山旅客須小心駕駛。
看完山景後，可以來到太平興隆社區，參觀居民一起參與自然生態復育及規劃的生態步道「貓頭鷹步道」，沿途樹上有可愛的彩繪巢箱，提供貓頭鷹棲息，還有解說牌介紹棲息於這一帶的各種野生小動物，幸運的話有機會遇到可愛的小動物。周邊還有太平區樹齡最高的樹木「百年老樟樹」，蓊鬱蒼翠的枝葉、沈穩粗壯的樹幹、見證了太平的歷史。
林筱淇提到，太平區因適合枇杷生長，為全國最大的枇杷產區，佔全國產量近7成，其中太平區頭汴坑更被認為是台灣枇杷最早的發源地。現在正是枇杷的產季，滿坑滿谷的枇杷果樹，枝頭上滿是結實纍纍的枇杷，令人讚嘆不已。太平農會舉辦的枇杷節系列活動於3月13日起至4月11日，有興趣的民眾可預約報名參加。
林筱淇指出，太平除了酒桶山、登山步道外，還有許多特色景點。喜歡知性體驗的旅客，不妨去參觀充滿時代回憶的太平古農莊文物館，也可前往屯區藝文中心，館內不定期會舉辦各式展覽活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言