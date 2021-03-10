台中太平山區枇杷產季開始！登山健行賞景採果正合適

台中市太平區是枇杷的原鄉，每年3、4月是枇杷產季，台中市政府觀光旅遊局推薦民眾在此時造訪太平，除了可以登山健行，眺望遼闊山景，一睹層層山嵐景致外，也可以體驗少有的枇杷採果樂趣。

中市府觀光旅遊局長林筱淇推薦，來到太平可以先往山裡前進，至太平與新社的交界處「酒桶山」，海拔近1000公尺，為太平區內3座小百岳之一，不但擁有鳥瞰台中盆地的最佳視角，天氣若良好，更可將雲林、南投、彰化等中部縣市盡收在眼底，有時甚至可遠眺台灣海峽，美不勝收。通往酒桶山的道路較為狹窄陡峭，上山旅客須小心駕駛。

看完山景後，可以來到太平興隆社區，參觀居民一起參與自然生態復育及規劃的生態步道「貓頭鷹步道」，沿途樹上有可愛的彩繪巢箱，提供貓頭鷹棲息，還有解說牌介紹棲息於這一帶的各種野生小動物，幸運的話有機會遇到可愛的小動物。周邊還有太平區樹齡最高的樹木「百年老樟樹」，蓊鬱蒼翠的枝葉、沈穩粗壯的樹幹、見證了太平的歷史。

林筱淇提到，太平區因適合枇杷生長，為全國最大的枇杷產區，佔全國產量近7成，其中太平區頭汴坑更被認為是台灣枇杷最早的發源地。現在正是枇杷的產季，滿坑滿谷的枇杷果樹，枝頭上滿是結實纍纍的枇杷，令人讚嘆不已。太平農會舉辦的枇杷節系列活動於3月13日起至4月11日，有興趣的民眾可預約報名參加。