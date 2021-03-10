中捷這次試營運不一樣 修正列車關門起步速度

台中捷運綠線3月25日起將恢復試營運，台中捷運公司表示，旅客先前建議事項均已改善完成，包括調整列車起步降低加速率、另依大小站人潮延長列車停靠時間、精進降噪措施等，提升營運服務品質。

台中捷運公司表示，去年底試營運6天累計運量高達48.5萬人次，旅客試乘後回饋改善建議，中捷公司已完成改善。

其中，列車起步加速度率已下調，經反覆實車測試，列車運行平穩；列車離站鳥鳴聲大小也依各站背景噪音不同，分為日間及夜間兩時段分別調整完成。

另列車停靠時間原設定每站25秒，未來營運人潮較多的市政府站延長停靠時間為45秒，兩端點站（北屯總站及高鐵臺中站）調為至少60秒，部份運量較高車站調整為30秒，加強站務人員及隨車人員協助行動不便旅客進出車廂；車門與月台門也調整為兩者開關門趨一致。

為了讓旅客進出站及乘車動線更順暢，中捷公司調高車站閘門電子票證感應靈敏度、調整閘門開關速度，同時強化車站動線導引指標，並已針對人潮較多的北屯總站、市政府站、高鐵臺中站優先劃設月台排隊線，避免人潮交錯壅塞。

至於轉彎噪音問題，中捷公司已適當調降北屯總站至舊社站列車過彎速度，並在兩站間過彎段試辦裝設鋼軌防磨塗佈設備，若成效良好，後續將於全線過彎段安裝。