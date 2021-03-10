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捷運通了！盧秀燕2度鞠躬 「我們終究讓捷運完工通車」
台中捷運綠線3月25日恢復試營運，市長盧秀燕被問到這停駛108天來的心情，她説「挫折沒有關係，困難可以克服，我們終究會讓捷運綠線完工通車！」盧市長率市府團隊二次深深鞠躬向市民致歉也感謝3個多月來相關人員的努力。
盧秀燕説，中捷綠線通車將會開創台中交通的新紀元，「完不了工的要完工」，這是我們對市民的承諾，也是負責任的表現，讓我們一起迎接捷運新生活。
台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件經過捷運故障審查委員會6次嚴格把關，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕今日宣布，捷運綠線明日起展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月25日正式通車。
捷運綠線將從3月11日至24日進行全車隊運轉測試，列車按照營運時刻表行駛，同步讓全線系統設施設備運作暖身；接著從3月25日至4月23日試營運，全線18個車站免費開放民眾試乘，4月24日停止服務一天，準備4月25日舉行通車典禮、典禮後正式營運。
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