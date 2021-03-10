國內旅遊旺 台中太平山區枇杷採果、農遊都爆滿

台中市太平山區種植的枇杷熟了，區農會總幹事余文欽上午表示，今年因氣候適宜，枇杷結實纍纍，結果率達8、9成，且品質好，每台斤約200至250元，歡迎民眾選購。

另因受疫情影響，民眾無法出國，紛轉往國內旅遊，太平區農會13日至4月11日推出的「枇杷採果體驗」、「枇杷果樹認養」都已額滿，和與旅行社共同規劃的「枇杷嘉年華」農遊巴士也報名熱烈，有5車成團報名，情況比往年都好。

區農會指出，枇杷產期為每年的3月中到4月初，是每年產期最早的水果，因此又有「水果頭」之稱。此時太平山頭已如繁星般綴滿精緻套袋，農民一年辛苦的種植也有了成果。

目前，農會超市已有銷售枇杷，15日起並接受網路訂購，歡迎民眾可上臉書「太平枇杷節」查詢如何訂購。