中捷班表看這裏！3/25到4/23試營運持卡免費搭

台中捷運綠缐3月25日到4月23日試營運，約1個月。試營運30天都將直接按照正式營運班表，每天6點至24點開放搭乘。

另因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日上午6至10點，晩上8點至晚上11點時每8分鐘一班、上午10點到晩上8點每5分30秒一班，無論平假日深夜11點後均為每15分鐘一班。

台中捷運公司表示，民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。

另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質