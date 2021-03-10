影／中捷4月25日通車 中市交通局：聯結器延長保固8年

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕今天宣布，捷運綠線明日起展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月25日正式通車。

針對安全性問題，台中市交通局長葉昭甫指出，中市府捷運故障審查委員會共召開6次會議及2次場勘行程，每位委員都竭盡心力、秉持專業、公正客觀地詳細審查此案相關資料與報告，經委員們交叉提問，深入分析與討論後，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案，包含「五大面向全驗證」及「三道防護守安全」。

葉昭甫表示，安全性從五大面向全驗證，包含材料驗證（鋼材提升）、設計驗證（安全係數提升）、製造驗證（適當熱處理）、組裝驗證（完善產品指示書）及運轉驗證（AW3最大附載測試）；三道防護則為保固延長、定期檢測、監控運轉，要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊，且持續監測半永久式聯結器運轉情形。

葉昭甫表示，「保固延長，延長保固到大修之前！」捷運車廂的聯結器都是8年大修才會拆下來檢修，北捷局、川崎重工提出通車後第3、6、9個月及滿1、2、3年聯結器都會拆下來檢修，確保安全。

「我們準備好了，安全上路！」捷運綠線是全自動化無人駕駛系統，明天開始第一階段是運轉測試，為期兩周，根據前一階段試營運有調整，包括轉彎噪音發生，加速、減速的調整，每天把營運狀況下載修正第二天的運轉模式；為期兩周完成後，3月25日免費試營運為期30天至4月23日。

針對營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班。