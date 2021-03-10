和興青創基地打造彰化版審計新村 預計6月底試營運

建於日治時期的彰化縣鹿港鎮和興派出所宿舍修繕再利用工程目前趕工中，預計今年6月底完工試營運，彰化縣府規劃為青年創意基地，以公益換租模式徵選9家進駐者，目前進入第三次招商評選，只剩下一間7坪小場域尚未租出去。

曾經面臨拆除的和興派出所及附屬宿舍經搶救被彰化縣府列為縣定古蹟，因具文化資產價值，規劃作為青年創意基地，將成為縣內第一個集合式青創聚落，可望打造彰化版的「審計新村」，經去年12月、今年2月招商評選會議結束，總計招商9處場域，已徵選出8處，只剩最後一處「108-5號1樓」共1處場域未徵選出進駐者。

文化局藝文推廣科長林志憲說，承租者須以「公益換租」，免付租金，但須公益經營，不得營利，方向限於文化藝術類相關講座、工作坊、展演、社區營造、進駐者的技術或彰化、鹿港主題活動等，評選委員大都重視進駐者是否能提出長久經營的獲利模式。

例如有獲選的青年從事烘焙業，將利用和興基地開發與鹿港相關聯的餅乾產品，也有進駐青年將傳統魚苗業延伸到文創，推廣在地產業，文化局也會提供輔導機制，以助穩定經營。

林志憲表示，最後一間「108-5號1樓」場域空間雖相較小，且位於角落，但適合展示、陳設不須那麼多的文創者進駐，3月13日(六)上午10點到12點開放現勘。