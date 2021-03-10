快訊

王定宇、顏若芳爆同居 海派中箭 緋聞埋綠派系戰火

內衣裙海擋槍砲？緬甸「日夜獵捕」輪迴的血腥鎮壓

植樹節捐發票！中投6地點送1萬2000株苗 每人可領5株

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投林管處將於3月12日辦理捐發票換苗木活動，預計將發出1萬2000株苗。圖／南投林管處提供
南投林管處將於3月12日辦理捐發票換苗木活動，預計將發出1萬2000株苗。圖／南投林管處提供

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「森存之道」，呼籲民眾先上網了解苗木兌換地點、種類及特性，再前往該處及轄屬工作站等6處捐發票換苗木，3月12日當天上午10時將發出1萬2000株苗，每人可領5株，歡迎民眾領取栽種。

南投林管處指出，今年植樹節捐發票換苗木活動特別結合「森存之道」活動主軸，挑選發放的小葉赤楠、厚葉石斑木、金毛杜鵑、山黃梔、七里香及台灣肖楠等6種台灣原生種苗木，均是由林管處自行培育，預計將發出12000株，

而苗木兌換地點僅在南投林管處本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中工作站，共6處同步開放，民眾可憑1至3月發票兌換領取，1張可換1株，1人限領5株，不接受預約保留，且現場不提供提袋，民眾需自備提袋領苗，送完為止。

南投林管處長李政賢說，樹木的生存之道就是適地適木，種在適合環境就是最好的棲地營造，想領取應先上網了解各種苗木特性，相關苗木發放資訊、兌換地點，已提前公告上網（http://nantou.forest.gov.tw/ 業務公告區），建議民眾先行查閱。

而今年捐發票換苗木發放的6種苗木，其中山黃梔具清香、金毛杜鵑花期長，七里香可以淨化甲醛等汙染物，厚葉石斑木枝條則可作花材，小葉赤楠適栽於都市，台灣肖楠宜栽無風害山坡地；另防疫期間，領取時請戴口罩，並保持社交距離。

發票 植樹節

延伸閱讀

埔里盼重現蝴蝶王國 推育樹季復育多管齊下

台東林管處今年規畫7場次贈苗 提供23種苗木

新竹林管處植樹月開跑 10日上午6地同步辦理贈苗

捐血、捐發票送樹苗！嘉義林管處將送出3500株苗木

相關新聞

植樹節捐發票！中投6地點送1萬2000株苗 每人可領5株

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「森存之道」，呼籲民眾先上網了解苗木兌換地點、種類及特性，再前往該處及轄屬工作站等6...

大王椰子落葉「炸彈」 學校頭大

大王椰子常見於校園或公家機關，樹幹高大筆直，但落葉墜落宛如不定時炸彈，常砸壞樹下車輛。不少學校想移除，但礙於護樹意識抬頭...

不只大王椰子落葉困擾… 榕樹竄根毀跑道

台灣早年種樹，偏重外型，未評估環境合適性，導致樹木長大後，反成為環境隱憂，移除與否陷入兩難。除大王椰子，榕樹、黑板樹、小...

荔枝椿象卵片收購 1片5元 芬園有人賺2.4萬

彰化縣收購荔枝椿象卵片，每片補助5元，目前已收購3萬多片，芬園鄉出現卵片達人，一口氣繳交4800多片，進帳2.4萬餘元；...

吉普車武界演訓 部落批毀生態

南投縣仁愛鄉武界部落居民昨抗議，吉普車協會到當地溪床辦救災演練，卻是侵入傳統領域「玩車」，破壞自然生態。該吉普車協會澄清...

盧秀燕：中捷可安全上路了 今宣布通車時程

台中捷運發生斷軸至今116天，台中市長盧秀燕昨在市政會議表示，「中捷可以安全上路了！」今將舉行記者會向市民宣布通車時程。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。