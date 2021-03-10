植樹節捐發票！中投6地點送1萬2000株苗 每人可領5株

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「森存之道」，呼籲民眾先上網了解苗木兌換地點、種類及特性，再前往該處及轄屬工作站等6處捐發票換苗木，3月12日當天上午10時將發出1萬2000株苗，每人可領5株，歡迎民眾領取栽種。

南投林管處指出，今年植樹節捐發票換苗木活動特別結合「森存之道」活動主軸，挑選發放的小葉赤楠、厚葉石斑木、金毛杜鵑、山黃梔、七里香及台灣肖楠等6種台灣原生種苗木，均是由林管處自行培育，預計將發出12000株，

而苗木兌換地點僅在南投林管處本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中工作站，共6處同步開放，民眾可憑1至3月發票兌換領取，1張可換1株，1人限領5株，不接受預約保留，且現場不提供提袋，民眾需自備提袋領苗，送完為止。

南投林管處長李政賢說，樹木的生存之道就是適地適木，種在適合環境就是最好的棲地營造，想領取應先上網了解各種苗木特性，相關苗木發放資訊、兌換地點，已提前公告上網（http://nantou.forest.gov.tw/ 業務公告區），建議民眾先行查閱。

而今年捐發票換苗木發放的6種苗木，其中山黃梔具清香、金毛杜鵑花期長，七里香可以淨化甲醛等汙染物，厚葉石斑木枝條則可作花材，小葉赤楠適栽於都市，台灣肖楠宜栽無風害山坡地；另防疫期間，領取時請戴口罩，並保持社交距離。