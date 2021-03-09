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大甲觀光商圈爭設新燈箱 未料沒電夜晚不亮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲觀光商圈有新燈箱，卻因沒電夜間不會亮，市議員吳敏濟今邀相關單位會勘，解決接電問題。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲觀光商圈有新燈箱，卻因沒電夜間不會亮，市議員吳敏濟今邀相關單位會勘，解決接電問題。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市大甲觀光商圈位於該區蛋黃區，遊客多，商圈在農曆年前向經濟部爭取經費想將舊指示牌換成燈箱，卻因無電源可用，夜間仍無法點亮，市議員吳敏濟接獲陳情，今第二次邀經發局、建設局路燈養護科、大甲區公所及大甲里辦公處會勘，並做工程進度說明會，經發局承諾會盡快施工，希望在媽祖遶境進香前全部竣工，形塑商圈新形象。

大甲觀光商圈向經濟部中小企業處申請經費，在蔣公路及順天路燈桿上施做立體燈箱13座，夜間卻無法點亮，轉向市議員吳敏濟陳情。

吳敏濟經2次會勘及多次協調，今再邀集經發局等單位到場工程進度說明及店家協調，吳敏濟感謝經發局及建設局等單位協助，也希望工程趕在媽祖遶境進香前完工，讓燈箱夜間通明，塑造商圈新形象，帶動更多觀光人潮，讓店家生意更好。

經濟發展局專門委員林敏棋表示，今天偕同廠商到場設計規劃，將盡快於本周向台電提出書圖審查，台電審核後可立即施工，工期預計1個月，也希望台電能配合進度，若送電順利，在大甲媽祖進香期間燈箱就能通電使用。

大甲觀光商店街區管理委員會主委許慈芸表示，商圈有30幾個店家，原希望立體燈箱裝置藝術可加強行銷，沒想到接電問題，夜間不亮，感謝議員及市府幫忙，期望接電完成後讓觀光商圈更加繁榮。

大甲媽祖 台電

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