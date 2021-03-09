影／南投救災演訓被控「玩車」毀生態 吉普車協會澄清

南投縣仁愛鄉武界部落居民今天抗議，指河川局核准吉普車協會到當地河域溪床辦活動，表面說是救災演練，卻侵入傳統領域「玩車」，更破壞自然生態；主辦的吉普車協會則澄清是訓練探索救災路線與技術應用，未來相關活動會加強與地方溝通。

法治社區發展協會指出，中華民國越野吉普車運動協會上周末（6、7日）到當地辦理「武界一線天救災演練」，活動雖經水利署第四河川局核准，但上百人逾60部吉普車、越野汽機車，開進溪床馳騁繞行、往返競速，輾壓生態引發部落不滿。

「假訓練，真破壞！」部落居民馬賴說，救災演練通常會假設人員受傷受困或對外交通中斷等，且在惡劣地形中通訊回報機制尤為重要，並針對模擬搜救或災害排除，但上周所謂的演練根本沒這樣做，就一堆車跑來跑去，根本就是在「玩車」。

當地民宿業者白莎鳳也說，居民瞭解當地溪域，就算觀光導覽也僅針對「一線天」景點前段區域，盡量不再往後，因後段屬於生態豐沛區塊，更是部落傳統領域中神聖重要的祖靈地；但上周活動多在後段區域，擾動溪床生態，還輾死一堆魚蝦。

該社區理事長蔡進興表示，救災演練辦理前該協會有通知社區，但活動已獲四河局核准，等於就只是知會，根本沒讓部落有機會溝通討論或拒絕；車行路線跑到與信義鄉交界的卡社溪，當地的地利部落也打來抗議，居民更是不滿。

該吉普車協會理事長李生榮今澄清是誤會，並指出協會成立宗旨與演訓，盼提升國家救災力，演訓看似跑來跑去，其實是訓練探索救災路線，過程中確認因應地形狀況所需裝備或技術合作支援解決，絕非玩樂，未來會加強與地方溝通。

第四河川局則表示，確實有核准該次救災演練申請，基於過去類似活動不曾被投訴，及信任申請方，未派員前往監督；針對居民投訴反映狀況將主動介入瞭解，若活動與申請內容不符，將進行檢討處置，未來在審核上也會更加嚴格。