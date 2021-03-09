「村里平安箱」 嘉惠台中6250邊緣戶

行動村里公益平台推動捐贈「村里平安箱」，提供基本物資給未能取得政府補助的邊緣家庭。台中市長盧秀燕今天感謝相關單位協助發送平安箱，將愛散播到台中每個角落。

行動村里公益平台長年推動捐贈「村里平安箱」，提供基本物資給未能取得政府補助的邊緣家庭，台中自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長協助下獲得資助；華董世界華人工商婦女企管協會長翁素蕙更特別為台中爭取每里10戶資助名額，預計嘉惠台中6250個邊緣戶。

台中市民政局今天在市府舉辦「村里平安箱發送感謝會」。盧秀燕說，「村里平安箱」是行動村里公益平台自民國103年起針對有物資資助需求，但無法取得政府補助的邊緣戶，設計出的社會創新方案，至今已累計發出10萬箱平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭，非常了不起。

盧秀燕表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，平安箱申請者不斷增加，並肯定翁素蕙「感謝美麗的菩薩，讓我們看到人間有愛！」

民政局長吳世瑋表示，台中市村里平安箱自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長們協助下獲得資助，其中更有4區、18里已達10戶滿額申領門檻。

吳世瑋說，例如太平區坪林里有里民扶養3名就讀高中、國中、國小的兒子，平時靠開補習班車的微薄薪水養家，遇寒假期間補習班休息便無穩定收入，且家中又無其他經濟來源；里長賴啓誠發現後，立即協助這名里民申請平安箱資助，讓他們三餐有著落。

行動村里公益平台執行長林攸信表示，市價700元的「村里平安箱」有米、麵、米粉、罐頭類、油品等，都是民眾需要的民生物資；如有需求，可至全家超商列印申請單，填寫後交給里長蓋章，將申請表拍照「私訊」上傳到「行動村里─村里平安箱」粉絲團網址，資格審核通過後，就能在最短時間內獲得村里平安箱的幫助。