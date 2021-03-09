快訊

蘇大媽慘了！台南高分院駁回抗告 將入獄關100天

足球／又進了！巴西球星羅納度結紮10年 嫩女友傳懷孕

「村里平安箱」 嘉惠台中6250邊緣戶

中央社 / 台中9日電

行動村里公益平台推動捐贈「村里平安箱」，提供基本物資給未能取得政府補助的邊緣家庭。台中市盧秀燕今天感謝相關單位協助發送平安箱，將愛散播到台中每個角落。

行動村里公益平台長年推動捐贈「村里平安箱」，提供基本物資給未能取得政府補助的邊緣家庭，台中自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長協助下獲得資助；華董世界華人工商婦女企管協會長翁素蕙更特別為台中爭取每里10戶資助名額，預計嘉惠台中6250個邊緣戶。

台中市民政局今天在市府舉辦「村里平安箱發送感謝會」。盧秀燕說，「村里平安箱」是行動村里公益平台自民國103年起針對有物資資助需求，但無法取得政府補助的邊緣戶，設計出的社會創新方案，至今已累計發出10萬箱平安箱，幫助1.5萬個邊緣家庭，非常了不起。

盧秀燕表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，平安箱申請者不斷增加，並肯定翁素蕙「感謝美麗的菩薩，讓我們看到人間有愛！」

民政局長吳世瑋表示，台中市村里平安箱自今年1月20日開辦至今，已有283戶在里長們協助下獲得資助，其中更有4區、18里已達10戶滿額申領門檻。

吳世瑋說，例如太平區坪林里有里民扶養3名就讀高中、國中、國小的兒子，平時靠開補習班車的微薄薪水養家，遇寒假期間補習班休息便無穩定收入，且家中又無其他經濟來源；里長賴啓誠發現後，立即協助這名里民申請平安箱資助，讓他們三餐有著落。

行動村里公益平台執行長林攸信表示，市價700元的「村里平安箱」有米、麵、米粉、罐頭類、油品等，都是民眾需要的民生物資；如有需求，可至全家超商列印申請單，填寫後交給里長蓋章，將申請表拍照「私訊」上傳到「行動村里─村里平安箱」粉絲團網址，資格審核通過後，就能在最短時間內獲得村里平安箱的幫助。

盧秀燕 台中市 補習

延伸閱讀

幫農民行銷鳳梨 盧秀燕：中市協助銷售30噸

中市建立鳳梨平台持續促銷 盧秀燕：幫助農民不分縣市

中捷綠線恢復試營運在即 盧秀燕10日公布

中捷綠線何時恢復試營運？盧秀燕明宣布

相關新聞

瀕臨絕滅的「白水柳仔」在宜蘭河畔開花 金黃閃閃發亮

被林務單位評定「瀕臨絕滅」的台灣原生特有種植物「水社柳」，閩南話又叫「白水柳仔」，最近在宜蘭河永金一號橋附近河畔被發現，...

影／南投救災演訓被控「玩車」毀生態 吉普車協會澄清

南投縣仁愛鄉武界部落居民今天抗議，指河川局核准吉普車協會到當地河域溪床辦活動，表面說是救災演練，卻侵入傳統領域「玩車」，...

影／總統到台中謝神明 誇台灣是國際民主、防疫指標

總統蔡英文今天到台中神岡區順濟宮參拜並還願，感謝媽祖保佑她競選連任成功；蔡英文說，新冠肺炎全世界都受影響，僅台灣處理最好...

中部民眾好熱血！AB型血緩捐1周 其他血型正常捐

中部血庫在過年前血荒拉警報，在熱血民眾踴躍捐血下，血庫存量充足。警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動，今天上午9時在台...

中市衛生、法制兩局聯手 加大中醫藥監管力道

台中市盛唐、九福、康然中醫診所等不當醫療事件引起社會關注，市府法制局協調消基會提出團體訴訟，「協助小蝦米對抗大鯨魚」協助...

彰縣埤頭鄉萬興排水和芙朝路工程 今年8月前可望完成改善

就算雨水少也要未雨繆綢，彰化縣政府發包改善埤頭鄉萬興排水工程及芙朝路工程，今天縣長王惠美前往了解施工進度，聽取地方民意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。