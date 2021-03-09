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影／總統到台中謝神明 誇台灣是國際民主、防疫指標

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
總統蔡英文今天到台中神岡順濟宮參拜。記者游振昇／攝影
總統蔡英文今天到台中神岡順濟宮參拜。記者游振昇／攝影

總統蔡英文今天到台中神岡區順濟宮參拜並還願，感謝媽祖保佑她競選連任成功；蔡英文說，新冠肺炎全世界都受影響，僅台灣處理最好，台灣人民除了要戴口罩，大家都能生活正常，經濟也未受很大影響，她指政府行動力快，用最快動作協助各行各業。

蔡英文說，去年全世界經濟成長不理想，唯獨台灣經濟成長率在開發國家中最高，也是四小龍第一名，讓大家覺得身為台灣人很有面子，這是全民團結和神明保佑的結果。

她表示，台灣得到國際肯定，都知道台灣人很厲害，除了防疫很成功，經濟發展好，科技成就高，台灣現在也變成國際上民主、科技和防疫指標；台灣人最近幾年一起努力打拚，已有好成績，她祈求神明繼續保佑，人民繼續團結，讓台灣越來越好，國防更強，社會照顧做得更好，經濟發展更快，大家生活更好，台灣更幸福。

總統蔡英文到神岡八仙寺和順濟宮參拜到場，一名林姓女子因不滿政府重劃問題抗議，引起警方緊張，總統到場前1分鐘員警與國安人員立即架離她，讓林女不滿大喊；她說，自己只是熱情歡迎總統，為何被要求離開？現場也引起一陣騷動，警方強調她在非意見表達區，只是請她離開。

總統蔡英文今到台中神岡順濟宮參拜，有名女子到場表達意見，被警架離。記者游振昇／攝影
總統蔡英文今到台中神岡順濟宮參拜，有名女子到場表達意見，被警架離。記者游振昇／攝影
總統蔡英文今天到台中神岡順濟宮參拜，有名女子到場表達意見，被警方架離。記者游振昇／攝影
總統蔡英文今天到台中神岡順濟宮參拜，有名女子到場表達意見，被警方架離。記者游振昇／攝影

台灣人 蔡英文

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