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中部民眾好熱血！AB型血緩捐1周 其他血型正常捐

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動今天登場，吸引民眾響應，台中捐血中心說，目前血庫AB型血偏高，請暫緩一周捐血，其他血型捐血人請定期捐血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動今天登場，吸引民眾響應，台中捐血中心說，目前血庫AB型血偏高，請暫緩一周捐血，其他血型捐血人請定期捐血。記者趙容萱／攝影

中部血庫在過年前血荒拉警報，在熱血民眾踴躍捐血下，血庫存量充足。警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動，今天上午9時在台中市黎明辦公區中正堂登場舉行。台中捐血中心說，中彰投雲四縣市每天需要1800袋的血液，目前中部血庫AB型血偏高，請暫緩一周捐血，其他血型捐血人請在平常日有空，定期來捐血。

台中捐血中心說明，今天在黎明辦公區中正堂，有二輛捐血車，預計到下午4時，可募得300袋血。中部的血液庫存量在過年前因寒流來襲等因素影響，庫存量偏低，尤以O型剩不到四天，在熱血民眾踴躍捐血下，目前中部的血液庫存量約為足9天，其中AB型存量偏高，還有11天存量，為了血液新鮮度，避免造成浪費，請AB型血捐血者暫緩一周捐血，其他血型正常捐。

警廣台中分台長鮑靜娜說，從2014年開始，每年舉辦3次捐血活動，一年比一年盛大，吸引熱血民眾挽起袖子踴躍響應。非常感謝警廣的忠實聽眾每次聽到廣播都特別跑來挽袖捐血，配合及落實防疫，工作人員自我健康監控，全程配戴口罩，捐血人實名制量測體溫及手部消毒。

交通部高速公路中區養護工程分局、台中市警察局、台中市政府等單位共襄盛舉，提供趣味遊戲體驗及有獎徵答拿禮物，台中市中醫師公會、大台中中醫師公會到場舉辦聯合義診，提供衛教諮詢及捐血注意事項等。

鮑靜娜指出，許多企業也紛紛響應參與公益，如維他露基金會、正隆公司、行政院農業委員會種苗改良繁殖場、宏有雞蛋行宏有牧場、宏瑋醫材，讓完成捐血250cc的聽眾，獲得維他露飲料、花卉種子、衛生紙及廚房紙巾、神農蛋、口罩等，完成捐血500cc者加贈衛生紙及廚房紙巾。

捐血中心 台中市 衛生紙

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