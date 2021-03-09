中市衛生、法制兩局聯手 加大中醫藥監管力道

台中市盛唐、九福、康然中醫診所等不當醫療事件引起社會關注，市府法制局協調消基會提出團體訴訟，「協助小蝦米對抗大鯨魚」協助受害者不致求償無門，也是首次消保團體成功執行假扣押成功的案例。衛生局長曾梓展也指出，市府首創「中醫藥安全五層防護網」強化稽查及抽驗，查獲禁藥一律移送，促中醫藥界自律。

市長盧秀燕表示，未來市府將持續督導中醫藥使用，守護市民健康。法制局長李善植今指出，市府去年起正式編列預算補助優良消保團體及處理重大消費事件團體訴訟，「協助小蝦米對抗大鯨魚」針對這起中醫藥案，市府除積極協調消基會進行團體訴訟，並協助受害消費者針對訴訟的中醫業者不動產完成「假扣押」登記在案，未來訴訟勝訴後消費者不致求償無門，這也是首次消保團體成功執行假扣押成功的案例。

另經衛生局完成行政調查後，對於盛唐及九褔診所涉觸犯醫師法及醫療法部分，從重裁處併停業處分，今年1月29日由醫懲會決議廢止兩位的醫師證書，並轉請衛生福利部執行。另康然中醫診所醫師，懲戒停業3個月、命接受繼續教育12小時。

曾梓展報告「首創中醫藥5層防護網」，曾局長表示，去年發生盛唐及九褔（音同富）、康然中醫診所不當醫療事件，執行「嚴懲不法，杜絕使用」、「加大中醫藥監管力道」、「健全通報與檢驗醫療網絡」、「廣設中醫藥小學堂」及「中醫中藥自律聯盟行動」五大行動，把關民眾用藥安全。

曾梓展指出，一旦查獲禁藥一律移送法辦，同時精進中醫藥管理、加強中藥抽驗，督促轄內醫療院所落實不良反應通報，同步與中醫藥公會合作，運用多元管道宣導用藥安全，並深入社區辦理相關活動，宣導認識認識中醫、中藥及培養正確就醫觀念。