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彰縣埤頭鄉萬興排水和芙朝路工程 今年8月前可望完成改善

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到埤頭鄉，解說萬興排水和芙朝路的改善工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天到埤頭鄉，解說萬興排水和芙朝路的改善工程。記者簡慧珍／攝影

就算雨水少也要未雨繆綢，彰化縣政府發包改善埤頭鄉萬興排水工程及芙朝路工程，今天縣長王惠美前往了解施工進度，聽取地方民意，民眾關心道路刨除重鋪後，經常發生又挖得亂七八糟，王惠美承諾施工前先徵詢公用事業單位、沿路民眾有無工程，連同挖路一併施做，鋪好就別再挖了。

芙朝路從斗苑東路口至芙朝路498號北側為止，是埤頭村、和豐村、元埔村到芙朝村的四村里重要聯外道路，路面老化龜裂、下陷、標線不清等狀況，逾6年没有改善，縣政府發包施工1.4公里，寬度約5.5公尺，總經費385萬元，目前設計中，縣政府同步協調管線單位辦理孔蓋下地，預計今（110）年6月上旬開工，30個日曆天內完工。

地方民眾最關心，每有道路重鋪完工，沒多久又被挖開埋管，路面回到坑坑洞洞的狀態。王惠美說，縣府將整合自來水、台電等道路相關孔蓋管線下地，並請鄉公所調查近期有無新建房屋者需要預留管路，道路施工時一併施做，避免民眾認為政府常常鋪路、挖路，有浪費公帑之嫌。

萬興排水總長度22公里，流經埤頭鄉、二林鎮及芳苑鄉等3鄉鎮，是相當重要的排水系統，縣政府2017年起分段改善護岸，去年改善197公尺，工程1200多萬，剩下80多公尺兩側排水護岸沒改善，縣政府今年編列縣款440多萬，預定4月開工，8月完工，完工後確保防洪的功能，保障生命財產安全。

彰化縣政府今天公布芙朝改善工程內容。圖／縣府提供
彰化縣政府今天公布芙朝改善工程內容。圖／縣府提供
彰化縣政府今天公布萬興排水護岸改善工程內容。圖／縣府提供
彰化縣政府今天公布萬興排水護岸改善工程內容。圖／縣府提供

王惠美 護岸

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