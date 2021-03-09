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鹿港推藝陣校園傳承 老師傅進駐頂番國小教金獅陣
鹿港是台灣歷史發展的重要城鎮，鹿港鎮公所這兩年推動「一校一特色，藝陣在學校」的在地文化，除了文開國小的鼓浪隊之外，也結合繼茂公司的頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣，經過近一年的訓練，學生已能登台表演。
鹿港鎮長許志宏許志宏說，鹿港寺廟多，宗教與民俗活動多，從學校培養藝陣，讓傳統技藝能夠薪火相傳，代代延續，也讓社區與學校融合，提供學生表演的舞台，培養獨特才藝。
鹿港鎮公所商請福興鄉繼茂公司家族的頂粘村管溪軒師傅們義務來指導學生，指導教練粘仁禧表示，家中兄弟都傳襲阿公粘連丁的技藝，管溪軒金獅陣成立於日治時期，當年是為了村內神明要來鹿港媽祖廟刈香，所以特別請了埤頭的師父來指導，之後成立庄內的武館，傳承下來已有三代，但都不曾對外教學，經過一年訓練，學生表演有模有樣。
頂番國小校長陳艷紅表示，今年元宵節當天，金獅陣走出校園到社區表演，許多商家看見都非常驚喜，爭著邀請小朋友們到店裡表演，為大家帶來喜氣與財氣，讓學生很有成就感。
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