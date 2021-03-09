快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港推藝陣校園傳承 老師傅進駐頂番國小教金獅陣

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
頂番國小成立金獅陣，請來頂粘村管溪軒老師傅指導。記者林敬家／攝影
頂番國小成立金獅陣，請來頂粘村管溪軒老師傅指導。記者林敬家／攝影

鹿港是台灣歷史發展的重要城鎮，鹿港鎮公所這兩年推動「一校一特色，藝陣在學校」的在地文化，除了文開國小的鼓浪隊之外，也結合繼茂公司的頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣，經過近一年的訓練，學生已能登台表演。

鹿港鎮長許志宏許志宏說，鹿港寺廟多，宗教與民俗活動多，從學校培養藝陣，讓傳統技藝能夠薪火相傳，代代延續，也讓社區與學校融合，提供學生表演的舞台，培養獨特才藝。

鹿港鎮公所商請福興鄉繼茂公司家族的頂粘村管溪軒師傅們義務來指導學生，指導教練粘仁禧表示，家中兄弟都傳襲阿公粘連丁的技藝，管溪軒金獅陣成立於日治時期，當年是為了村內神明要來鹿港媽祖廟刈香，所以特別請了埤頭的師父來指導，之後成立庄內的武館，傳承下來已有三代，但都不曾對外教學，經過一年訓練，學生表演有模有樣。

頂番國小校長陳艷紅表示，今年元宵節當天，金獅陣走出校園到社區表演，許多商家看見都非常驚喜，爭著邀請小朋友們到店裡表演，為大家帶來喜氣與財氣，讓學生很有成就感。

福興鄉繼茂公司的頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣，經過近一年的訓練，學生已能登台表演。記者林敬家／攝影
福興鄉繼茂公司的頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣，經過近一年的訓練，學生已能登台表演。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所這兩年推動「一校一特色，藝陣在學校」的在地文化，頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣。記者林敬家／攝影
鹿港鎮公所這兩年推動「一校一特色，藝陣在學校」的在地文化，頂粘村管溪軒老師傅來指導頂番國小成立金獅陣。記者林敬家／攝影

鹿港 元宵節 日治時期

延伸閱讀

千面鹿港 與老屋共生的平民英雄

瀕絕江豚魂斷彰化芳苑沿海 死因待解剖確認

鹿港元宵小提燈搶手 今年防疫近3000個直送幼兒園

又撞！台61線鹿港段2聯結車擦撞 車上沙撒滿地清理中

相關新聞

瀕臨絕滅的「白水柳仔」在宜蘭河畔開花 金黃閃閃發亮

被林務單位評定「瀕臨絕滅」的台灣原生特有種植物「水社柳」，閩南話又叫「白水柳仔」，最近在宜蘭河永金一號橋附近河畔被發現，...

中市衛生、法制兩局聯手 加大中醫藥監管力道

台中市盛唐、九福、康然中醫診所等不當醫療事件引起社會關注，市府法制局協調消基會提出團體訴訟，「協助小蝦米對抗大鯨魚」協助...

彰縣埤頭鄉萬興排水和芙朝路工程 今年8月前可望完成改善

就算雨水少也要未雨繆綢，彰化縣政府發包改善埤頭鄉萬興排水工程及芙朝路工程，今天縣長王惠美前往了解施工進度，聽取地方民意，...

鹿港推藝陣校園傳承 老師傅進駐頂番國小教金獅陣

鹿港是台灣歷史發展的重要城鎮，鹿港鎮公所這兩年推動「一校一特色，藝陣在學校」的在地文化，除了文開國小的鼓浪隊之外，也結合...

中市議長關心偏鄉學校 大楊國小「星晴楊藝館」將啟用

台中市議長張清照關心偏郷學校，向中市府爭取270萬元預算，協助清水大楊國小改善教育空間，可多功能使用的「星晴楊藝館」已完...

老化人口近兩成 埤頭鄉5處關懷據點加值C據點今揭牌

彰化縣65歲以上人口占總人數約16.8%，埤頭鄉高達19%，鄉公所今天為5處社區關懷據點加值長照巷弄站舉行揭牌典禮，期許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。