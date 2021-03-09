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瀕臨絕滅的「白水柳仔」在宜蘭河畔開花 金黃閃閃發亮

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供

被林務單位評定「瀕臨絕滅」的台灣原生特有種植物「水社柳」，閩南話又叫「白水柳仔」，最近在宜蘭河永金一號橋附近河畔被發現，由於不是人工復育，屬於少見的野生水社柳，其枝椏開了一串串「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗的金黃色。

水社柳早年是日本植物學家草野俊助在南投縣魚池鄉的日月潭水社部落發現，便以日月潭古地名「水社海」，命名為「水社柳」，也以首度發現採集的草野俊助的姓氏被稱為「草野氏柳」，又因其花蕊在陽光照射下呈現金黃色，又名「金柳」，最近是開花期。

水社柳主要分布於南投、宜蘭、屏東等低海拔至海拔1500公尺以下山區濕地、池塘，但因過度開發，導致適合水社柳生長的土地狹隘而極為稀有，野外成熟的植株更少，被林務局評定為「瀕臨絕滅」。

目前在南投魚池鄉日月潭水社部落有執行水社柳的復育計畫，宜蘭縣則在福山植物園水生植物池、雙連埤濕地也有特別進行復育，宜蘭河畔發現算是零星的野生個體，極為珍稀 。

宜蘭沈先生與太太日前在宜蘭河永金一號橋附近河畔發現「水社柳」芳蹤，大為驚喜，由於只有一棵，應該是野生自然成長，相當難得；消息傳出去後，吸引不少人前往欣賞這株瀕臨絕滅的台灣原生植物，期待它持續在河畔發光發亮。

瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供
瀕臨絕滅的台灣原生特有種「水社柳」，又稱「金柳」。最近在宜蘭河永金一號橋河畔被發現，屬於少見的野生種，枝椏開了一串串的「長穗花」，在陽光照射下，花蕊閃閃發光，綻放美麗金黃。圖／沈姓讀者提供

日月潭 濕地 屏東

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