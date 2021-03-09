埔里盼重現蝴蝶王國 推育樹季復育多管齊下

南投縣埔里鎮早年有「蝴蝶王國」美譽，鎮公所規劃「埔里育樹季」，包含校園植樹、人行道、綠地、槽化島樹木更新及主題書展、植樹節發千株苗木等，持續推動蝴蝶復育。

植樹節將至，埔里鎮公所3月到5月規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，今年持續以「蝴蝶復育」為重點，邀鎮內國中、小一起種植蜜源及食草植物，營造蝴蝶棲地，盼重現早期埔里鎮「蝴蝶王國」美景，首場活動今天在埔里鎮中峰國小登場，師生攜手種下蜜源植物。

埔里鎮長廖志城表示，為持續推動蝴蝶復育，鎮公所今年邀台一種苗場合作，贊助高士佛澤蘭、馬利筋、馬纓丹、繁星花、仙丹花等蝴蝶喜愛的植物，後續透過鎮公所分批贈給鎮內國中、國小，公所也會陸續規劃人行道、公共設施綠地及槽化島等樹木盤點與更新。

廖志城表示，12日植樹節當天，公所與台一種苗場、南投縣政府合作，在鎮公所門口發放1000株苗木，每人限領2株，前200人加碼可領台一培育的香堇菜盆花，可觀賞及食用；另外，鎮立圖書館響應植樹活動規劃主題書展「森林好事多」，提供森林、種子相關書籍。

此外，林務局南投林區管理處今天表示，12日植樹節上午10時起在管理處本部及轄屬工作站同步辦理捐發票換花苗活動，為讓民眾了解各花苗特性，今年提前公告花苗種類及適合栽植地點，民眾可到南投林管處網站查詢發票換花苗地點、種類及特性。

南投林管處長李政賢指出，樹木生存之道就是適地適木，例如小葉赤楠適合栽植於都市、無風害山坡地可種植台灣肖楠，林管處發送自行培育的原生種苗木包括小葉赤楠、台灣肖楠等，共1萬2000株，民眾憑今年1月到3月發票可1張換取苗木1株，1人限領5株。