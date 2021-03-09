中市議長關心偏鄉學校 大楊國小「星晴楊藝館」將啟用

台中市議長張清照關心偏郷學校，向中市府爭取270萬元預算，協助清水大楊國小改善教育空間，可多功能使用的「星晴楊藝館」已完工，本月23日上午9點30分啟用，館內將推出傑出校友、工人畫家孫貴德的精選油畫展，開放參觀。

歷史久的大楊國小本月28日將舉辦一百周年校慶，校長陳盈達今天率校方人員，在海風里長黃堉睿、楊厝里長曾弘利的陪同下，到議長張清照清水服務處，感謝議長的協助，催生「星晴楊藝館」，邀請張清照參加落成啟用典禮及校慶活動。

大楊國小位處清水鰲峰山上，目前有幼兒園60多位學生及國小110多位學生，議長張清照認為學校的學生人數不多，但受教權益平等，他協助校方改善教育空間，去年向市府爭取270萬元預算，讓校方將三間老舊教室改善裝修成「星晴楊藝館」，做為集會、活動、藝文展覽等等多功能使用的空間。

校長陳盈達今天致謝說，新空間像是學校的小禮堂，過去漏水、地板腐蝕的教室，現在煥然一新，還鋪上了木質地板，學生可以在這裡開心聚會、活動，為學生及地方造福。