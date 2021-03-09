老化人口近兩成 埤頭鄉5處關懷據點加值C據點今揭牌

彰化縣65歲以上人口占總人數約16.8%，埤頭鄉高達19%，鄉公所今天為5處社區關懷據點加值長照巷弄站舉行揭牌典禮，期許鄉內長者有良好休閒場所，創造「永保活力．老是幸福」的在地老化福利願景。

鄉公所在辦公大樓廣場舉行揭牌典禮，縣長王惠美和各級民代到場致賀，社區居民表演歌舞，場面熱鬧。鄉長杜懿彩說，埤頭鄉截至今年元月總人口數3萬0048人，65歲以上人口5714人，埤頭鄉人口老化指數19%，超過彰化縣及全國的老化指數。

她表示，鄉公所照顧銀髮長輩刻不容緩，除了成功爭取興建埤頭鄉首座綜合長照社福大樓，也持續輔導和協助社區擴增社區照顧關懷據點，埤頭鄉現有5個社區關懷據點，全數加值C據點（長照巷弄站），期待透過公部門與在地社區資源的整合與挹注，建構永續且具有溫度的老人照顧網絡。

埤頭鄉中和、平原、庄內、新庄及崙腳社區等五處照顧關懷據點，加值巷弄長照站的功能，此外，豐崙及和豐社區兩處自辦長輩共餐共學據點，今天同時揭牌；今年初將增設豐崙、永豐及竹圍等三村設立長照關懷據點，縣長王惠美稱這就是「女人善持家」的亮麗政績。

縣長王惠美指出，彰化縣有282個關懷據點，今年內希望增加30至50個據點，C據點共有230處，預計今年內增加10處，埤頭鄉長照社福的建造藍圖也在設計中，經費3億7000萬元，中央補助2億2500萬元，餘款由縣政府補助，預計今年年底發包，將興建地下一層、地上七層的大樓，照顧長者、婦幼，提高偏鄉居民的生活品質。