瀕絕江豚魂斷彰化芳苑沿海 死因待解剖確認
海巡署芳苑安檢所昨天接獲通報，指稱在芳苑鄉永興排水3號水門堤防外發現1隻死亡鯨豚，中華鯨豚協會人員到場後，確認死亡鯨豚品種為瀕絕的「江豚」，死因需解剖才能確認。
海巡署今天發出新聞稿指出，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所昨天下午接獲民眾通報，指稱在芳苑鄉永興排水3號水門堤防外，發現死亡鯨豚1隻，芳苑安檢所及鹿港機動巡邏站都派員前往現場搬運鯨豚屍體，同時通知中華鯨豚協會人員到場。
中華鯨豚協會人員抵達現場，確認死亡鯨豚品種為「江豚」，長度約90公分、寬約25公分。海巡署人員則協助將鯨豚屍體搬上車，讓鯨豚協會人員載回解剖，確認死因。
「江豚」在台灣屬於瀕臨絕種保育類動物，國際上也被劃為易危等級，分布在基隆到台南間海域，大多在淺海活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言