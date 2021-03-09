瀕絕江豚魂斷彰化芳苑沿海 死因待解剖確認

海巡署芳苑安檢所昨天接獲通報，指稱在芳苑鄉永興排水3號水門堤防外發現1隻死亡鯨豚，中華鯨豚協會人員到場後，確認死亡鯨豚品種為瀕絕的「江豚」，死因需解剖才能確認。

海巡署今天發出新聞稿指出，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所昨天下午接獲民眾通報，指稱在芳苑鄉永興排水3號水門堤防外，發現死亡鯨豚1隻，芳苑安檢所及鹿港機動巡邏站都派員前往現場搬運鯨豚屍體，同時通知中華鯨豚協會人員到場。

中華鯨豚協會人員抵達現場，確認死亡鯨豚品種為「江豚」，長度約90公分、寬約25公分。海巡署人員則協助將鯨豚屍體搬上車，讓鯨豚協會人員載回解剖，確認死因。

「江豚」在台灣屬於瀕臨絕種保育類動物，國際上也被劃為易危等級，分布在基隆到台南間海域，大多在淺海活動。