荔枝椿象卵片收購 芬園有人一次交4800片進帳逾2萬元

彰化縣府從2月18日到5月27日補助收購荔枝樁象卵片每片5 元，截至3月4日全縣已收購3萬153片卵片，其中芬園公所已出現採集卵片的達人，一次就繳交4800多片卵片，進帳至少2萬4千多元，彰化市公所也有一名許姓女市民也和丈夫合作採卵片，一次繳交1975片卵片。

芬園鄉因是荔枝產區，去年收購荔枝椿象卵片以芬園鄉最多收了6萬多片，其中賞金冠軍黃姓工廠員工包辦兩萬片，勇奪10萬元賞金，今年開放收購前就不斷有民眾打電話詢問何時開始，也因彰化繳交卵片踴躍，彰化縣府今年預計會收購到13萬2000片，所需經費約66萬元。

芬園公所表示， 每周一、四受理民眾繳交卵片，上週四僅有2組人來交，統計就收了7千多片，其中一組人馬為兩人一起分工合作，沿著鄉內附近尋找卵片，當天送來大量的卵片，同時出動多名同仁清點，公所轉述，兩人都是全副武裝出動獵卵，去年他們也有繳交但數量沒那麼多。