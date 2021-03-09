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荔枝椿象卵片收購 芬園有人一次交4800片進帳逾2萬元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，芬園鄉有人一次就繳交4800多片。記者林敬家／攝影
彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，芬園鄉有人一次就繳交4800多片。記者林敬家／攝影

彰化縣府從2月18日到5月27日補助收購荔枝樁象卵片每片5 元，截至3月4日全縣已收購3萬153片卵片，其中芬園公所已出現採集卵片的達人，一次就繳交4800多片卵片，進帳至少2萬4千多元，彰化市公所也有一名許姓女市民也和丈夫合作採卵片，一次繳交1975片卵片。

芬園鄉因是荔枝產區，去年收購荔枝椿象卵片以芬園鄉最多收了6萬多片，其中賞金冠軍黃姓工廠員工包辦兩萬片，勇奪10萬元賞金，今年開放收購前就不斷有民眾打電話詢問何時開始，也因彰化繳交卵片踴躍，彰化縣府今年預計會收購到13萬2000片，所需經費約66萬元。

芬園公所表示， 每周一、四受理民眾繳交卵片，上週四僅有2組人來交，統計就收了7千多片，其中一組人馬為兩人一起分工合作，沿著鄉內附近尋找卵片，當天送來大量的卵片，同時出動多名同仁清點，公所轉述，兩人都是全副武裝出動獵卵，去年他們也有繳交但數量沒那麼多。

荔枝椿象的繁殖能力好，產卵期在二月到八月，彰化縣府農業處農務植物保護科長黃松欽說，四到五月是產卵的全盛時期，去年度釋放平復小蜂159萬多隻到廢耕果園，約162公頃，但今年因經費有限，目前規劃釋放40公頃，96萬隻雌小蜂防治，因是以無人機釋放，必須避開高壓電塔、高鐵沿線處，目前也設法接洽產學試驗的生物防治來對抗荔枝椿象。

彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，截至3月4日全縣已收購3萬153片卵片。記者林敬家／攝影
彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，截至3月4日全縣已收購3萬153片卵片。記者林敬家／攝影
彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，民眾繳交踴躍。記者林敬家／攝影
彰化縣府收購補助荔枝椿象卵片，民眾繳交踴躍。記者林敬家／攝影

荔枝椿象 高鐵

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