土地公借路通行 彰化永興國小百年校慶學子護樹也感恩

彰化縣永靖鄉永興國小今年4月24日創校滿百年，校方今天起舉辦系列慶祝活動，小朋友彩繪圍牆和闖關認識校園老樹，經過彰化縣環境教育促進協會會員解說，原來校園老樹陪伴莘莘學子成長，都有動人的故事。

永興國小大門入口的台灣黑松和校齡一樣，已經習慣平地天氣，屹立校園前庭，約6年前永興第二任日籍校長三浦正義（1933年就任）的兒子回來尋根；校長鄭錫禧表示，三浦正義的兒子年近八旬，感慨學校改建，昔日景物不在，幸好兒時記憶裡的台灣黑松依舊挺拔，令人高興。

第二高齡的鳳凰木和榕樹，鳳凰木畢業季節花開燦爛，興建專科大樓時，用地刻意避開鳳凰木。榕樹運氣不好，染上褐根病，菌絲冒出地面結成球形，乍看以為是靈芝和樹瘤，縣政府農業處派員檢查，證實老榕染上樹癌，難逃一死，學校將留下根部樹瘤以資紀念。

第三高齡的樹木是圍牆外一排蒲葵，樹齡超70年，它們本來在圍牆內，樹下有防空洞，整建校園時圍牆往內退縮，蒲葵變成位在校外的行道樹，今天學童彩繪校內圍牆，畫出百朵花卉，象徵百花齊放，永興國小學子頭角崢嶸。