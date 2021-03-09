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土地公借路通行 彰化永興國小百年校慶學子護樹也感恩

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
永興國小老榕罹患樹癌，菌絲已經冒出地面。記者簡慧珍／攝影
永興國小老榕罹患樹癌，菌絲已經冒出地面。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉永興國小今年4月24日創校滿百年，校方今天起舉辦系列慶祝活動，小朋友彩繪圍牆和闖關認識校園老樹，經過彰化縣環境教育促進協會會員解說，原來校園老樹陪伴莘莘學子成長，都有動人的故事。

永興國小大門入口的台灣黑松和校齡一樣，已經習慣平地天氣，屹立校園前庭，約6年前永興第二任日籍校長三浦正義（1933年就任）的兒子回來尋根；校長鄭錫禧表示，三浦正義的兒子年近八旬，感慨學校改建，昔日景物不在，幸好兒時記憶裡的台灣黑松依舊挺拔，令人高興。

第二高齡的鳳凰木和榕樹，鳳凰木畢業季節花開燦爛，興建專科大樓時，用地刻意避開鳳凰木。榕樹運氣不好，染上褐根病，菌絲冒出地面結成球形，乍看以為是靈芝和樹瘤，縣政府農業處派員檢查，證實老榕染上樹癌，難逃一死，學校將留下根部樹瘤以資紀念。

第三高齡的樹木是圍牆外一排蒲葵，樹齡超70年，它們本來在圍牆內，樹下有防空洞，整建校園時圍牆往內退縮，蒲葵變成位在校外的行道樹，今天學童彩繪校內圍牆，畫出百朵花卉，象徵百花齊放，永興國小學子頭角崢嶸。

校長鄭錫禧說，永興國小靠近永興路的校地由清福宮土地公提供，面積約50坪，土地公從未要求學校支付租金，今年百年校慶系列活動，包括祖孫三代老校友回娘家、兒童節化妝踩街、清明節親子路跑，學校師生也會到清福宮向土地公致謝，願意無償提供土地給師生進出，小朋友將學習飲水思源的道理，並祈求祂老人家繼續庇佑永興國小校運昌隆。

永興國小老榕罹患樹癌，病情嚴重藥石無醫，學校將保留樹瘤作為紀念。記者簡慧珍／攝影
永興國小老榕罹患樹癌，病情嚴重藥石無醫，學校將保留樹瘤作為紀念。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環境教育促進協會為學童解說永興國小最老校樹台灣黑松的植物特色。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環境教育促進協會為學童解說永興國小最老校樹台灣黑松的植物特色。記者簡慧珍／攝影

土地公

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