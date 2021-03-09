幫農民行銷鳳梨 盧秀燕：中市協助銷售30噸

中國暫時停止進口台灣鳳梨，適逢南台灣鳳梨產期，台中市長盧秀燕今天宣布，中市府認購15公噸透過食物銀行提供家扶中心，另洽請各區農會促銷15公噸，共將銷售30公噸鳳梨。

台中市政府上午召開記者會，會議室前方擺滿鳳梨，盧秀燕表示，幫助農民，不分縣市，農產品議題大家一起關心，市府所屬各機關將全力協助鳳梨行銷。

盧秀燕指出，市府將認購15公噸鳳梨，透過食物銀行提供給家扶中心，照顧弱勢團體；另洽請各區農會協助促銷15公噸，共將銷售30公噸鳳梨。「多吃鳳梨，有助健康」，她呼籲市民多多食用鳳梨、挺農民。

至於台中市鳳梨產期，盧秀燕表示，本地鳳梨產期大約在5至8月間，品種以金鑽和土鳳梨為主，多種植於霧峰、沙鹿、清水等地區，以內銷為主，短時間價量方面暫無受影響，市府將持續觀察因應。

由於南部地區鳳梨產季多在3、4月，盧秀燕認為，可能南台灣縣市較有影響，後續各縣市需要幫忙，台中都會大力支持，全力協助行銷。

台中市農業局長蔡精強指出，中市各區農會預計可銷售15公噸鳳梨，另於鳳梨盛產季節，將邀請產地縣市政府至台中市辦理行銷推廣活動，農業局也將建立鳳梨採購平台，由台中果菜市場負責供貨，以行動支持台灣鳳梨。

蔡精強表示，台中市鳳梨種植面積約152公頃，年產量6736公噸，產量並不算多，主要都是內銷為主，目前無產銷失衡之虞，未來也會持續關注並加強促銷，籲請民眾一同響應、多多選購，給農民實質的幫助與鼓勵。