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山城浪漫遊 台中觀旅局推薦東勢魅力遊行程

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市知名的東豐自行車綠廊。圖／台中市觀旅局提供
台中市知名的東豐自行車綠廊。圖／台中市觀旅局提供

國旅行程正夯，台中市觀光旅遊局推薦台中山城浪漫遊行程，提供遊客探索東勢獨特魅力內容，包括欣賞特色建築、景點及享用美食，也可規劃單車旅遊、體驗客家文化

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，喜歡單車旅遊的遊客可以嘗試挑戰全長12公里的東豐自行車綠廊，在徐徐微風吹拂下，沿路欣賞台中山城好風光，單車路線串聯石岡水壩、921地震公園、石岡穀倉、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、五福臨門神木等多種自然生態及文化景觀建築景點，連假期間缺乏運動，剛好透過單車之旅燃燒熱量，還可提升自身免疫力。

東勢客家文化園區是東勢舊火車站改建，園區充滿著客家文化特色，也是東豐自行車道綠廊周邊特色景點之一，即日起至3月31日，台中市客委會在園區B區舉辦「刻粄印象」粄印展，展示各款傳統粄模，讓大家認識粄印的歷史由來與藝術價值，每天現場更有限量發送的粄模造型創意燈籠，每周六、日榕樹前廣場有東好市集，集結優質攤商提供遊客好吃又好玩的服務。

素有「中部最美森林花園」之稱的東勢林場遊樂區，佔地達212公頃，森林浴場是一大特色，擁有各式櫻花品種，有單瓣山櫻花、重瓣的八重櫻、富士櫻、吉野櫻等不同顏色的櫻花爭相綻放，放眼望去一片粉紅色，近期還打造了全新的森林天空步道，讓遊客能俯瞰整片樹海大景，讓人身心舒暢；林場另外設有團體遊客(30人以上)預約及夜間導覽服務，提供遊客知性與感性兼具的森林生態之旅，林場有森林渡假會館或小木屋可入住。

中市觀旅局提醒，目前仍是防疫期間，為營造安心安全的旅遊環境，除了配合景區防疫措施外，建議出門全程戴口罩，出遊前可上台中觀光旅遊網瀏覽「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」（http://taichung.csii.com.tw/），盡量避免前往人潮擁擠場所。

台中市東勢客家文化園區。圖／台中市觀旅局提供
台中市東勢客家文化園區。圖／台中市觀旅局提供

單車 台中市 客家文化

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