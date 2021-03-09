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中市建立鳳梨平台持續促銷 盧秀燕：幫助農民不分縣市

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府協助南部消化鳳梨，市長盧秀燕強調「幫助農民，不分縣市」記者陳秋雲／攝影
台中市政府協助南部消化鳳梨，市長盧秀燕強調「幫助農民，不分縣市」記者陳秋雲／攝影

台灣鳳梨3月起外銷受阻，衝擊果農，台中市盧秀燕今宣布，市府將全力協助鳳梨行銷，認購南部15公噸鳳梨透過食物銀行提供台中市家扶中心，另洽各區農會協助促銷15公噸，共銷售30公噸鳳梨。農業局將建立鳳梨銷售平台，由台中果菜市場供貨。

市長盧秀燕表示，台中鳳梨產期在5至8月，品種以金鑽和土鳳梨為主，多種植在霧峰、沙鹿、清水等地區，以內銷為主，短時間價量方面暫不受影響，市府將持續因應。

盧秀燕說，南部地區鳳梨產季多在3、4月，目前影響最大，後續台中還會協助各縣市行銷。

市府研究鳳梨促銷方案，號召市府機關、各大企業團購，媒合食物銀行認購15公噸鳳梨。

各區農會也協助，預計可銷售15公噸鳳梨，同時，透過普利共好網路商城線上販售鳳梨，配合臉書及其他社群媒體宣傳。另於鳳梨盛產季節，邀請產地縣市政府至台中市辦理行銷推廣活動。

農業局說明，行政院農業委員會預估今年鳳梨採收面積7896公頃，產量41萬5901公噸，較常年減產3%。

台中市鳳梨種植面積約152公頃，年產量6736公噸，產量並不算多，主要都是內銷為主，目前沒有產銷失衡之虞。

鳳梨 台中市 盧秀燕

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