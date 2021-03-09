弘光科大女研究生抗癌後復學 研究發現鳳梨皮具抗氧化

大陸暫停進口台灣鳳梨，興起台灣人挺農民買吃鳳梨潮，其實削掉的鳳梨皮占整棵鳳梨一半體積，也可以做成化妝品原料，弘光科技大學化妝品應用系研究所學生高慧如，因罹患癌症而休學一年，休養期間在朋友介紹下用鳳梨養生，對鳳梨的研究有興趣，在老師指導下，她研究發現鳳梨皮含有抗氧化活性，近日發表成果，未來將應用在化妝品開發上。

在補教業近20年的高慧如，目前是弘光科大碩班二年級學生，她對手做化妝品很有興趣，從職場再回到學校唸書，先念化妝品應用系二技在職專班，畢業後緊接著報考研究所在職專班，深入鑽研化妝品的原料開發，研究所念了一年，身體出現異狀，檢查發現罹患甲狀腺癌，因此，休學一年治療。

「回來學校念書，對自己就是一場賭注！」高慧如說，開學前再次做身體檢查，報告出來數值都正常，決定復學繼續深造，她念二技以前從來沒有進入過實驗室，雖然要同時面對家庭、補教事業、課業，時常忙不過來，但是她真的很喜歡念書，喜歡不斷的學習，養病期間仍心繫研究所課業。

高慧如說，休學期間，調養身體為第一要務，非常注重養生，有朋友親手做鳳梨皮果醬給她吃，才知道鳳梨有那麼多的營養成分，進一步重新認識鳳梨，因此改變研究方向，把鳳梨皮拿來當作研究題目。

高慧如這學期重新回到學校，找對鳳梨皮應用有研究的副教授黃文盈當指導教授，跟著老師一起做研究，因鳳梨皮廢料佔鳳梨總重量的百分之50，在講求綠色資源、環境永續的概念下，為了增加鳳梨的附加價值，善盡愛地球的社會責任，用廢棄果皮研究開發化妝品原料，很有意義。

高慧如表示，市面上雖然有很多鳳梨相關產品，也有很多相關研究文獻，但是以食品為主，她則以開發化妝品原料為主，把鳳梨皮烘乾到水含量剩下百分之10以下，用手壓粉碎成粉後，進行萃取研究，發現鳳梨皮具有抗氧化活性，在化妝品開發具有發展上的潛力。

黃文盈表示，高慧如利用空檔在職進修念研究所，每周花兩天，從彰化到台中念書，在課業上遇到不懂的就與她討論，求知慾望很強，大病初癒就參加學生專題研究報告比賽，把鳳梨皮研究的成果與同學一起分享，努力學習和希望分享好物的用心很難得。