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中捷綠線何時恢復試營運？盧秀燕明宣布

聯合報 / 記者洪敬浤
台中捷運綠線發生斷軸意外，經過長達100多天改善，上周五台中捷運故障委員會審核通過，市長盧秀燕親自向委員致謝，為捷運安全把關。圖／台中市新聞局提供
台中捷運綠線發生斷軸意外，經過長達100多天改善，上周五台中捷運故障委員會審核通過，市長盧秀燕親自向委員致謝，為捷運安全把關。圖／台中市新聞局提供

台中捷運綠線去年11月試營運發生斷軸意外，使得原訂去年12月19日通車延後。市府組成的捷運故障委員會上周五已審核通過改善報告，確認安全無虞，台中市長盧秀燕今早宣布，中捷可以安全通車，明天將召開記者會，向市民宣布通車期程。

盧秀燕說，中捷何時可以恢復通車營運？如何通車？明天上路由本人親自召開記者會，向市民鄉親報告。

盧秀燕說，我要特別感謝國內學者專家組成的故障審查委員會，召開6次正式會議，各種會議不下10次，針對故障原因、改善方案經過專業判斷，獲得一致共識，上週五已通過安全審查。

盧秀燕說，中捷營運不是只有車廂車體技術等問題，還包含廣大事務，除了車廂、車體等，場站、乘客安全都要把關，其次中捷公司與交通局準備營運工作，行車、站務、行政等，大家努力後可以確定的說，中捷可以安全上路了。

中捷綠線去年11月試營運6天後，發生電聯車半永久聯結器斷軸意外，試營運自去年11月22日喊卡，盧秀燕去年12月14日開記者會向市民致歉，因為斷軸意外無法立即排除，中捷綠線將延後通車。

負責承攬中捷綠線的台北市捷運局與打造電聯車的川崎重工，提出軸心改善方案，斷裂軸心在材質、組裝與設計面都有不足之處，原本採用美商中國廠製造的軸心，也改使用同家公司法國廠的產品，軸心經過優化變粗、變大，組裝方式也不同。

改良後的軸心經北捷局專家委員審核通過，台中市也邀專家組成故障委員會，經過6次審查後，上周五宣布改善報告審核通過，捷運軸心已安全無虞，後續試營運、通車日期，由盧秀燕親自向市民報告。

台中捷運 盧秀燕 記者會

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