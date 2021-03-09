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台中國光路地下道11日填平 替代道路報你知
台中市鐵路高架化完工，台中市原有的地下道也陸續施作填平工程，縫合鐵路兩側道路，讓都市景觀有新風貌，而連結台中市南區、西區的國光路地下道，也將在11日展開第一階段填平工程作業，施工從11日起至6月28日止，屆時會對周邊交通造成衝擊，台中市第三警分局今提供相關改道路線，讓民眾在施工期間，仍能順利暢行。
第三警分局表示，國光地下道填平工程採分階段執行，第一階段施工期程預計從3月11日起至6月28日止，將封閉地下道主線汽車道，側車道則維持機慢車通行（大型車輛除外），施工期間地下道兩端路口（國光路與自由路口、國光路與復興路口）都禁止左轉；第二階段將實施全部封閉，預計在今年12月31日完工。
第三警分局指出，因應國光地下道施工啟動，已提前規劃「南區國光地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」勤務，指派員警及義交加強周邊重要路口交通疏導，也特別提醒市民，可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。
第三警分局呼籲，民眾可多多利用大眾運輸工具，如需自行開車上路，應善用大眾媒體、廣播，避開壅塞路段、時段，倘遇有道路壅塞情事，也請耐心行駛，遵守交通管制措施，並配合員警、義交指揮，配合施工期間一時之不便，展望未來更加便捷、寬闊的行車動線。
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