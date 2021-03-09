快訊

日媒爆福原愛「再也不回台灣」 傳江宏傑要求解釋遭拒絕

乏人問津變「藍綠對決」？藻礁公投引起的政治效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國光路地下道11日填平 替代道路報你知

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供

台中市鐵路高架化完工，台中市原有的地下道也陸續施作填平工程，縫合鐵路兩側道路，讓都市景觀有新風貌，而連結台中市南區、西區的國光路地下道，也將在11日展開第一階段填平工程作業，施工從11日起至6月28日止，屆時會對周邊交通造成衝擊，台中市第三警分局今提供相關改道路線，讓民眾在施工期間，仍能順利暢行。

第三警分局表示，國光地下道填平工程採分階段執行，第一階段施工期程預計從3月11日起至6月28日止，將封閉地下道主線汽車道，側車道則維持機慢車通行（大型車輛除外），施工期間地下道兩端路口（國光路與自由路口、國光路與復興路口）都禁止左轉；第二階段將實施全部封閉，預計在今年12月31日完工。

第三警分局指出，因應國光地下道施工啟動，已提前規劃「南區國光地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」勤務，指派員警及義交加強周邊重要路口交通疏導，也特別提醒市民，可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。

第三警分局呼籲，民眾可多多利用大眾運輸工具，如需自行開車上路，應善用大眾媒體、廣播，避開壅塞路段、時段，倘遇有道路壅塞情事，也請耐心行駛，遵守交通管制措施，並配合員警、義交指揮，配合施工期間一時之不便，展望未來更加便捷、寬闊的行車動線。

位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供
位於台中市西區、南區交界的國光路地下道，11日將展開填平作業，警方提供改道路線，讓用路人可順利通行。圖／第三警分局提供

台中市 車道 替代道路

延伸閱讀

柯延宕工程多 議員：列管有用嗎？

桃園航空城區段徵收工程3月招標 邁入實質開發

捷運高雄站4里10日停水 中正地下道10～14日夜間封閉

捷運新埔民生站地下道開挖 預定113年完工

相關新聞

弘光科大女研究生抗癌後復學 研究發現鳳梨皮具抗氧化

大陸暫停進口台灣鳳梨，興起台灣人挺農民買吃鳳梨潮，其實削掉的鳳梨皮占整棵鳳梨一半體積，也可以做成化妝品原料，弘光科技大學...

「環保」高山旅遊！這些做法有優惠、咖啡年銷1.5萬杯

山林旅遊響應環保也可以很有感！高山旅館一房難求，台中市和平區14家環保旅宿業對於遊客自備盥洗用品、續住不更換床單等有優惠...

中捷綠線何時恢復試營運？盧秀燕明宣布

台中捷運綠線去年11月試營運發生斷軸意外，使得原訂去年12月19日通車延後。市府組成的捷運故障委員會上周五已審核通過改善...

台中國光路地下道11日填平 替代道路報你知

台中市鐵路高架化完工，台中市原有的地下道也陸續施作填平工程，縫合鐵路兩側道路，讓都市景觀有新風貌，而連結台中市南區、西區...

廣角鏡／明星養老院 「娘娘」台中駕到

台灣邁入高齡社會，舞台劇「明星養老院」探討熟齡議題，描述一群資深明星住在養老院的故事，大明星面對年老，也有光環不再的焦慮...

彰市第二停車場 BOT案上網招商

六都之外第一大縣的彰化至今無百貨公司，民眾消費得到台中市，彰化市公所將旭光西路第二停車場以BOT方式招商，市長林世賢昨透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。