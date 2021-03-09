台中國光路地下道11日填平 替代道路報你知

台中市鐵路高架化完工，台中市原有的地下道也陸續施作填平工程，縫合鐵路兩側道路，讓都市景觀有新風貌，而連結台中市南區、西區的國光路地下道，也將在11日展開第一階段填平工程作業，施工從11日起至6月28日止，屆時會對周邊交通造成衝擊，台中市第三警分局今提供相關改道路線，讓民眾在施工期間，仍能順利暢行。

第三警分局表示，國光地下道填平工程採分階段執行，第一階段施工期程預計從3月11日起至6月28日止，將封閉地下道主線汽車道，側車道則維持機慢車通行（大型車輛除外），施工期間地下道兩端路口（國光路與自由路口、國光路與復興路口）都禁止左轉；第二階段將實施全部封閉，預計在今年12月31日完工。

第三警分局指出，因應國光地下道施工啟動，已提前規劃「南區國光地下道填平工程週邊重要路口交通崗位」勤務，指派員警及義交加強周邊重要路口交通疏導，也特別提醒市民，可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。