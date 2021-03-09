「環保」高山旅遊！這些做法有優惠、咖啡年銷1.5萬杯

山林旅遊響應環保也可以很有感！高山旅館一房難求，台中市和平區14家環保旅宿業對於遊客自備盥洗用品、續住不更換床單等有優惠，還有業者提供實用盥洗包，遊客樂得響應；也有業者響應「無痕山林」，賣咖啡等飲品連馬克杯一起賣，遊客也很買單，一年賣出逾1.5萬杯。

台中市環保局統計，台中市和平區有福壽山農場、谷關統一渡假村等14家環保旅宿，業者透過優惠折扣，或者贈送精美小禮物等方式，鼓勵民眾自備盥洗用品、續住不更換床單、盥洗備品等，遊客響應環保，又有優惠或禮物可拿，樂得配合。

陳姓遊客說，他因為個人衛生需求，習慣自備盥洗用品、毛巾，旅館提供的盥洗用品、毛巾根本派不上用場，還有刮鬍刀他也不敢用，續住也不用換床單，住環保旅宿還能享優惠「很有感」。

梨山賓館說，梨山賓館提供實用盥洗包，遊客使用後，可以帶回家重複使用，遊客很買單。

林姓遊客說，她日前入住合歡山松雪樓，雖業者有告知不提供盥洗用品、毛巾，但她還是忘了帶，還好附近的合歡山「3158咖啡」有販售盥洗用品、毛巾等。值得一提的是，店內連賣飲料也很環保，她買了一杯咖啡，杯子帶回家做紀念。

業者說，響應東勢林管處「無痕山林運動」，咖啡、可可、薑茶等熱飲含「合歡山限定3158」馬克杯160元，喝完後退回杯可退回100元，自帶容器60元；關東煮含杯碗組150元，自帶容器50元；統計一年可賣出逾1萬5千個杯子。