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「環保」高山旅遊！這些做法有優惠、咖啡年銷1.5萬杯

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
合歡山「3158咖啡」賣飲料連馬克杯一起賣，一年可賣出逾1萬5千個杯子。記者趙容萱／攝影
合歡山「3158咖啡」賣飲料連馬克杯一起賣，一年可賣出逾1萬5千個杯子。記者趙容萱／攝影

山林旅遊響應環保也可以很有感！高山旅館一房難求，台中市和平區14家環保旅宿業對於遊客自備盥洗用品、續住不更換床單等有優惠，還有業者提供實用盥洗包，遊客樂得響應；也有業者響應「無痕山林」，賣咖啡等飲品連馬克杯一起賣，遊客也很買單，一年賣出逾1.5萬杯。

台中市環保局統計，台中市和平區有福壽山農場、谷關統一渡假村等14家環保旅宿，業者透過優惠折扣，或者贈送精美小禮物等方式，鼓勵民眾自備盥洗用品、續住不更換床單、盥洗備品等，遊客響應環保，又有優惠或禮物可拿，樂得配合。

陳姓遊客說，他因為個人衛生需求，習慣自備盥洗用品、毛巾，旅館提供的盥洗用品、毛巾根本派不上用場，還有刮鬍刀他也不敢用，續住也不用換床單，住環保旅宿還能享優惠「很有感」。

梨山賓館說，梨山賓館提供實用盥洗包，遊客使用後，可以帶回家重複使用，遊客很買單。

林姓遊客說，她日前入住合歡山松雪樓，雖業者有告知不提供盥洗用品、毛巾，但她還是忘了帶，還好附近的合歡山「3158咖啡」有販售盥洗用品、毛巾等。值得一提的是，店內連賣飲料也很環保，她買了一杯咖啡，杯子帶回家做紀念。

業者說，響應東勢林管處「無痕山林運動」，咖啡、可可、薑茶等熱飲含「合歡山限定3158」馬克杯160元，喝完後退回杯可退回100元，自帶容器60元；關東煮含杯碗組150元，自帶容器50元；統計一年可賣出逾1萬5千個杯子。

東勢林區管理處提醒遊客，東勢林區管理處推動低碳旅遊，合歡山國家森林遊樂區松雪樓榮獲「銀級」環保旅館認證，落實低碳旅遊玩樂兼顧愛地球，沒有提供一次性的盥洗用品等，請自備毛巾，浴巾和盥洗用品。

合歡山「3158咖啡」賣飲料連馬克杯一起賣，一年可賣出逾1萬5千個杯子。記者趙容萱／攝影
合歡山「3158咖啡」賣飲料連馬克杯一起賣，一年可賣出逾1萬5千個杯子。記者趙容萱／攝影
台中市環保局統計，和平區有14家環保旅宿透過優惠折扣或贈小禮物等，鼓勵遊客響應環保。圖／台中市環保局提供
台中市環保局統計，和平區有14家環保旅宿透過優惠折扣或贈小禮物等，鼓勵遊客響應環保。圖／台中市環保局提供
合歡山「3158咖啡」也有販售有松雪樓緹花字樣的毛巾加上盥洗用品組合商品。記者趙容萱／攝影
合歡山「3158咖啡」也有販售有松雪樓緹花字樣的毛巾加上盥洗用品組合商品。記者趙容萱／攝影
梨山賓館提供實用盥洗包，方便遊客重複使用，遊客很買單。圖／梨山賓館提供
梨山賓館提供實用盥洗包，方便遊客重複使用，遊客很買單。圖／梨山賓館提供

合歡山 咖啡 台中市

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