把握疫情消退 中友百貨29周年慶推出多重優惠
疫情降溫，消費活動增加，台中市中友百貨公司把握29周年慶，除了進行樓層改裝，還推出多重購物優惠，同時也與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發4波的會員獨享禮，總計有24000份好禮提供給中友會員消費滿額兌換。
中友百貨人員指出，雖然去年一整年都籠罩在Covid-19疫情中，但線上購物卻發揮功效，較以往更受到顧客喜愛，營業額成長4成，此次也趁著周年慶推出線上萬元折價券及全站免運，有超過3萬件百貨商品與實體百貨同步販售，線上線下同步享有優惠。
企劃處經理簡聰政表示，有信心在疫情降溫下，民眾入店逛街選購的意願也會增加。因此，公司投入1.8億元促銷預算，最高回饋率高達23%。11日至下個月7日推出滿千送佰，下個月8日至21日推出家族點數3倍送。
今年的會員禮也特別與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發4波極具設計感的實用好禮，只要持中友APP或中友家族卡單筆消費滿1299元即可兌換乙份；另還再推出大獎狂歡抽活動，獎品有名牌空氣清淨機、按摩椅、掃地機器人，還有最新的蘋果HomePod、HomePod mini以及價值近15萬元的OsimV手天王按摩椅。
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