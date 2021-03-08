荔枝椿象卵片今年開始收購了 去年有人賺8萬元

為防治荔枝椿象危害，彰化縣員林市公所今年持續加碼防治，除了縣府補助收購荔枝樁象卵片每片5 元，員林市民若繳交滿200片可再獲全聯禮券一百元，最多每人可多領一千元，去年全縣以芬園鄉和員林市收購的荔枝樁象卵片分居一、二名，有個人就繳交了一萬多片，賺了8萬多元。

荔枝樁象危害不僅限於農村農園，員林市區甚至也出現荔枝樁象，員林市公所因此加強宣導收購荔枝樁象卵片，及補助防治藥劑到到19日。縣府補助從2月18日到5月27日以每片5 元收購荔枝樁象卵片，員林公所再加碼送全聯禮券。

也有員林市民反映，住在廢耕園旁非常困擾，因自己不是地主不能噴藥，但荔枝椿象又會飛進屋內，甚至連衣服都被沾上。公所農業課表示，可向里長反映確切地點，清潔隊會前往噴藥防治，並要求地主整理廢耕園。

彰化縣府農業處農務暨植物保護科科長黄松欽表示，農民在進行荔枝椿象噴藥防治應在開花期前，以免波及採蜜的蜜蜂，政府也加強生物防治，去年原本編列預算要收購12萬片的荔枝椿象卵片，最後民眾繳了13萬1736片，縣府統統收，所以今年增編預算到66萬元，預計收購13萬2000片。

去年收購荔枝椿象卵片以芬園鄉最多收了6萬多片，其中有個人繳了1萬7716片，賺了8萬8500多元，員林市也收了3萬多片，田中鎮和社頭鄉收購了1萬多片。