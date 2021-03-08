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微型創業鳳凰貸款相助 張維倫圓夢擁舞蹈教室

中央社 / 台中8日電

從事探戈舞蹈教學的張維倫，為了想要擁有屬於自己的舞蹈教室，在勞動力發展署中彰投分署協助下，申請「微型創業鳳凰貸款」資金挹注，順利圓夢成立自己的舞蹈教室。

中彰投分署分署長林淑媛今天表示，「微型創業鳳凰貸款」對於協助女性創業不遺餘力，除提供創業資金外，並開設創業入門課程、進階班及創業精進班，且有創業顧問提供全程陪伴輔導，加上有創業同儕成長互助社群，一連串的免費資源是創業女性最好的助力。

大學時期就開始學習阿根廷即興舞蹈的張維倫，因而進一步喜歡阿根廷探戈，畢業後她自己招生教授探戈，由於學生愈來愈多，讓她想要擁有自己的舞蹈教室，並決定自行創業，於是成立一家公司。

創業維艱，張維倫表示，創業初期深深感受到行銷及資金上的困難，透過朋友介紹，她向勞動力發展署中彰投分署申請「創業諮詢輔導服務」，並積極報名創業課程，讓她學習到創業的正確觀念，更懂得精準掌握行銷及成本。

在中彰投分署的協助下，張維倫申請到勞動部「微型創業鳳凰貸款」資金的挹注，幫助她進行教室的裝潢，也透過創業輔導讓公司曝光度及人脈明顯增加，成功打造多角化經營。

張維倫指出，她預計在3年內開設分校，並每週固定舉辦舞會及探戈文化講座，吸引南、北部愛好者到台中跳舞。另外，也預計邀請阿根廷大師來台交流演出，讓台灣人感受阿根廷探戈的魅力。

創業 阿根廷 台灣人

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