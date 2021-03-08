惠明樂團和視障演奏者呂文貴 台中3月公益演出

受益情影響，許多弱勢團體演出機會減少，募款也不如預期，台中麗寶Outlet Mall邀請惠明樂團和視障演奏者呂文貴到園區進行公益演出，和逛街民眾共享暖心琴音。

受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多機關取消春酒及尾牙，表演機會銳減。惠明教養院院長甘淑娟表示，受疫情影響，民國108年共有80多場演出，109年僅剩下40多場演出。

麗寶Outlet Mall 3月與惠明教養院合作，邀請視障演奏者呂文貴及惠明樂團到場表演，天生俱備音感天賦的呂文貴，旋律過耳不忘，輕易抓住節奏律動，小提琴、薩克斯風、手風琴等都能有精準演出。

麗寶Outlet Mall表示，受疫情影響，惠明樂團許多演出機會被取消，教養院的募款也不如預期，希望大家逛街時，也能給予視障表演者一些鼓勵。甘淑娟說，麗寶Outlet提供場地除讓孩童可盡情演奏也趁機外出透氣，本週六、日（13、14日）及下週六、日（20．21日）將在麗寶Outlet Mall演出。