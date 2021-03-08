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竹山打造大鞍茶鄉變身牡丹山城 成為杉林溪第二景點

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供

竹山鎮預計從今年開始，配合大鞍社區發展協會、大鞍民眾、業者以及學校合作，趕在植樹節前夕，攜手種下千棵角徑野牡丹，每年種植1000棵，3年共3000棵，希望打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。

竹山鎮公所指出，從去年開始就協同在地居民種下150棵角徑野牡丹，今年再趁植樹節前夕，再度攜手社區學校一起來種1000棵角徑野牡丹，預計以大鞍國小以及奉聖宮為中心，附近的景觀道路、以及1.5公里的賞螢步道，都是這次的種植範圍。

鎮長陳東睦表示，致力推動花園城市，今年大鞍社區櫻花盛開，已讓不少遊客登門造訪，考量到鎮內著名杉林溪風景區成功培植國內才見的牡丹花，因而規畫大鞍地區成為地方特有的牡丹山城，將分為3年計畫，攜手社區學校每年種千棵角徑野牡丹，讓大鞍地區有更多遊客到來，

公所說，野牡丹學名角莖野牡丹，野牡丹科，常綠小灌木，高可達 3 公尺，開紫紅色花瓣，碩大而明顯，開花期從春季至秋季，開花後相當豔麗，花期長達8個月之久，打造大鞍山城野牡丹花花世界，希望讓民眾來大鞍一年四季都可以與花共拍，留下最美風景。

竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／杉林溪森林遊樂區提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／杉林溪森林遊樂區提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供
竹山鎮預計3年種下3000棵牡丹花，努力打造山城野牡丹世界，讓大鞍成為杉林溪第二的賞花景點。圖／竹山鎮公所提供

植樹節 賞螢 櫻花

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