大甲武陵社區活動中心拆除再擴建今動土 年底完工

台中市政府為提供大甲區武陵社區更優質活動場域，將原有老舊且有安全疑慮的社區活動中心拆除後再擴建，台中市副市長令狐榮達今天在開工動土典禮中表示，市府投入總經費近1407萬元，在面積僅30坪的長壽會館北側，擴建中市首座市民活動中心，面積98坪，預計今年底完工，可提供市民舒適、安全及設備完善的活動場域。

令狐榮達指出，武陵社區活動中心1981年啟用，館舍鋼筋鏽蝕嚴重，加上大面積混凝土剝落，耐震能力不足，有使用安全疑慮，去年動用市長第二預備金進行拆除，並由民政局補助規劃設計經費，大甲區公所今明2年共編列經費近1300萬元，投入總經費近1407萬元，全力支持擴建工程。

未來新活動中心落成啟用後，將可提供集會活動、老人共餐，社區班隊等使用，方便推展各項社區化福利服務，並強化社區整體量能。

台中市府民政局長吳世瑋說明，原有武陵社區活動中心拆除後，相鄰的長壽會館雖可作為社區活動中心的替代場所，但會館面積僅30坪，平時提供社區長者休閒文康、辦理關懷據點定期使用，若加上原社區活動中心班隊使用，空間相對不敷使用，此次擴建工程，除規劃戶外活動空間，並打造一層樓多功能活動中心，讓武陵社區的凝聚力更加提升、社區更加活絡。