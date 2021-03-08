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台灣好湯大戰 南投縣加碼抽Switch催票挺南投湯
交通部觀光局「台灣好湯溫泉區金泉獎－十泉十美網路票選活動」開跑，南投縣東埔、北港溪2大溫泉區也位列票選名單，為拉抬其人氣，縣長林明溱今在縣務會議上宣布加碼，達到限定票數門檻再抽好禮，破10萬票最大獎是Switch主機。
觀光處指出，中央推廣國內北、中、南、東19個溫泉區規劃「台灣好湯網路票選」，活動2月開跑，而中部溫泉區共7處，南投北港溪、東埔也名列其中，雖暫居第二、四名，但與第一名相差10萬票，與其他則差不到5千票，票數接近。
林明溱說，北港溪、東埔溫泉均為碳酸鈉泉，更因泉質細滑滋潤、無色無味，泡完通體舒暢，號稱是「美人湯」，也是台灣數一數二的好湯，但目前在「台灣好湯金泉獎－十泉十美」票數落後，所以今天宣布加碼，邀國人支持南投好湯。
觀光處長陳志賢說，「台灣好湯金泉獎活動」每人每天可投7票，且能投給同一個溫泉區，活動持續到3月底，結束後，交通部觀光局會抽出IPhone 12 mini、住宿券等大獎，南投縣額外再加碼抽好禮。
林明溱表示，除了金泉獎自身提供的抽獎獎項外，民眾投票完成後只要到「樂旅南投臉書粉絲專頁」活動貼文下留言「金泉獎一起支持#東埔溫泉區#北港溫泉區」，同時標註3個好友，即可獲得縣府加碼抽獎資格。
只要南投縣的北港溪、東埔2大溫泉區個別票數門檻達3萬、5萬、7萬、9萬，就會抽出住宿券、SHARP智慧電視、登山自行車等優質好禮，若突破10萬票，再加碼抽出任天堂Switch主機，林呼籲國人一起投票力挺南投在地的溫泉區。
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