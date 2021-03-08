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補釘路整形！和美彰美路7年未重鋪 縣府投入1975萬改善

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰美路三段及四段道路不平，已經約有7年以上沒有重新鋪設，地面多補丁。記者林敬家／攝影
彰美路三段及四段道路不平，已經約有7年以上沒有重新鋪設，地面多補丁。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮彰美路為彰化市及和美鎮往來交通要道，近年因重車滾壓、管線單位挖掘及多次坑洞修補，土地品質不如以往，彰化縣府投入1975萬元經費，預計在3月底前完成77處孔蓋下地及管線埋設，改善工程4月上旬開工，工期約到6月底就能完工。

彰化縣長王惠美今天與和美鎮民代前往現勘，王惠美說，彰美路三段及四段道路不平，已經約有7年以上沒有重新鋪設，民眾反映路面不平且補丁很多，路中央分隔島破損且反光設施不明，縣府整體規劃改善彰美路路段，從線東路三段至孝德路為止，長度約1783公尺，寬度約17至30公尺，預計改善後道路將更加平坦，保障用路人安全。

王惠美也說，為了避免道路完成後，再度因其他管線工程開挖道路，縣府要求2年內不得再做相關的挖路工作，確保道路平整，道路兩旁住戶若規劃要新建房屋或申設管線，須盡快申請相關管線埋設，請地方民意代表與公所能夠多加協助，同時並請大家一起來監工。

和美鎮長阮厚爵表示，縣政府在勘查彰美路後准予路面鋪設，即日起至六月底將進行施工，會先整合道路管線下地，以期未來道路平整。

彰化縣和美鎮彰美路為交通要道，縣府規劃改善線東路三段至孝德路段。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰美路為交通要道，縣府規劃改善線東路三段至孝德路段。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃改善彰美路線東路三段至孝德路段，縣長王惠美等人到場會勘。記者林敬家／攝影
彰化縣府規劃改善彰美路線東路三段至孝德路段，縣長王惠美等人到場會勘。記者林敬家／攝影

王惠美

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