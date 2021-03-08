不要只靠托育津貼 藍營議員籲中市府提高女性勞動率

三八婦女節到來，台中市議員楊正中發現中市女性勞參率六都僅高於桃園市，他建議市政府不只「出錢」也要「出力」以實際行動協助婦女兼顧家庭及事業。

楊正中指出，台中市女性勞參率50.7%，只優於桃園市的50.2%，屬於六都後段班，顯示還有很大的改善空間。他認為女性勞參率低，往往也和女性要在家帶孩子有關。

但面對台灣人口去年度開始呈負成長，台中市新生兒首度低於2萬，中市去年人口創新高、但新生兒數卻是歷史新低。中央政府為提升生育率，今年8月起提高育兒津貼及托育補助，楊正中說，光是出錢補貼家長育兒費用還不夠。

根據衛福部國民健康署所發布家庭與生育調查報告指出，已婚女性及已婚男性目前尚無子女或僅有1名子女者，不希望生（多生）孩子的主要原因，以「經濟負擔太重」所占比例最高（分別占39.02%與51.66%）。

楊正中表示，如要改善家庭經濟，就要支持女性投入職場就業，鼓勵雙薪家庭未來繼續生育。同時促進性別平等，因為照顧小孩是男女雙方的責任。

楊正中說，普及的平價公共托育服務量，才能讓新手爸媽不用再為了孩子教育的銜接和無照顧孩子的幫手而煩惱。因此，台中市政府現在力推公托公幼倍增和到宅坐月子服務，他建議公托倍增應要朝徹底公共化才能迎頭趕上。

台中市公托以前未能銜接2至3歲幼兒造成托幼缺口，不僅影響幼兒教育銜接，也不利女性勞參率提升。楊正中說，他去年質詢指正市府後，今年社會局已改善，他建議要政府加把勁廣設公托公幼外，更應以實質行動鼓勵女性生育。

楊正中表示，例如再增加月嫂到宅服務天數丶落實父母育嬰假，建立友善職場和托育環境，讓婦女能夠安心就業、安心托育。

國家政策0到6歳托育津貼，楊正中認為光出錢也要出力，不要過度依賴津貼，會造成「補多少、漲多少」補助多進入業者口袋。

再者，因應中央政策指示地方政府必須分攤15%的經費。以台中市為例，今年8月起育兒津貼、托育補助再加碼1000元、明年也會再加1500元，因此每年必須負擔2億3970.2萬，恐也會造成地方想出力卻沒錢的窘境，盼中央能挹注經費，讓地方可以有錢、有餘力倍增公托公幼、普及公共化服務。