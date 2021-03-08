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缺水！彰化用水大戶被鉛封減供 運動中心關閉盥洗室
水情嚴竣，西部地區近期整體降雨持續偏少，彰化縣彰化市及和美鎮從3月開始，自來水減壓時段從原本分兩時段減壓供水，擴大為全日實施減壓供水，末端水管處居民很有感，水公司也針對用水1000度以上用水大戶共32家減量供水，共有6家未達目標，已強制鉛封減供措施。
彰化市與和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里屬於台中供水系統，目前水情燈號為澄燈，彰化縣其餘鄉鎮市因有地下水供應，維持黃燈，根據經濟部旱災應變計畫，目前針對彰化市及和美鎮每月1000度以上工業用水戶由節水7%提升至11%，每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率減量供水也從10%提升至20%。
彰北運動中心管理部經理吳智軒說，評估全館用水量最多的是盥洗用水，第一階段已經將一半盥洗室關閉，僅提供一樓和三樓讓人使用，已減量超過10%用水量，若水情持續嚴峻，不排除再減少盥洗空間，游泳池會減少放流與補水作業，但透過過濾系統，每日水質檢測氯質、酸鹼度等仍須達標準，冬季游泳池使用相較少，暫時不會控制使用人數。
彰化市、和美鎮全日減壓供水讓不少管末端居民有感，彰化縣議員賴清美說，從過年前後打掃就感覺到水量不足，先前因分下午與夜間兩時段減壓供水，居民反應若是減壓時段沒將馬達關閉，抽不到水就會造成馬達損壞，雖說要共體時艱，但希望水公司加強自來水管線漏水巡查改善，缺水時能省則省。
彰化縣政府為減低減壓供水對民眾影響，開放彰化市水資源回收中心及二林汙水處理廠，每日上午8點至下午5點免費提供回收水取用服務，彰化縣府經綠處指出，汙水處理廠的水屬於次級用水，僅能使用再澆灌、打掃等，一般家戶取水的機會較少。呼籲各行各業應加強節水措施，例如馬桶改用省水二段式、水龍頭降低水流量等。
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