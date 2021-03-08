彰化終於要有百貨公司了？第二停車場BOT上網招商

千呼萬喚，彰化人期待已久的百貨公司即將實現？占地2150坪的彰化市旭光西路第二停車場BOT案，已上網公告招商，市長林世賢說，此案最小投資額為9.5億元，可做為百貨商場、餐飲及影城、健身中心等多目標使用， 已有大型百貨公司前來投石問路，並可提供660個汽車停車位，預定2024年10月完成，以50年為期，約可為彰化市帶來20億8809萬元的收益。

市長林世賢說，彰化市第二停車場前的汽車停車位共174格、大客車13格，全年的停車收入約300萬元，而第二停車場BOT（興建、轉移、營運）案，則可提供至少660個汽車停車格，紓解彰化基督教醫院、南瑤商圈、曉陽商圈及大埔商圈停車位不足的問題。

市長林世賢表示，彰化市第二停車場面積達2150坪，位在彰化市的黃金地段，屬停車場用地，建蔽率80%、容積率960%，依都市計畫公共設施多目標使用辦法規定，可供作商場、超級市場、餐飲服務及休閒運動設施等諸多使用；為提供更佳招商條件，市公所同步爭取變更都市計畫使用項目，將可增加健身服務業、戲院、電影片映演業及藝文業、綜合零售業，而多目標容許使用樓地板面積也可由3分之1提升至2分之1，可大幅增加業者投資誘因及意願。

林世賢說，第二停車場BOT案，在歷經可行性評估、先期規劃、招商文件研擬及變更都市計畫等前置作業後，已在2月18日上網公告招商，將於4月19日截止收件，特許年限50年，興建期3年，招商與興建工程順利的話，預計2024年10月可望落成營運，帶動周遭商圈發展，並創造10米淨深的市民廣場，未來可串連成功公園，形成連動開放空間，也成為市民休憩散步最佳地點。