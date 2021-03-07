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228活歷史鍾逸人100歲 林佳龍祝壽感念民軍護台中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市新文化協會今在中市228紀念碑舉行紀念活動，也為百歲的二七部隊部隊長鍾逸人百歲祝壽。圖／中市新文化協會提供
台中市新文化協會今在中市228紀念碑舉行紀念活動，也為百歲的二七部隊部隊長鍾逸人百歲祝壽。圖／中市新文化協會提供

交通部長林佳龍今出席紀念「二七部隊」活動，2017年他任市長，集資在當年部隊駐紥的干城營區門口，東區公園東路、南京六街口公園興建紀念碑，今天也為「二七部隊」領導者鍾逸人100足歲慶生，林佳龍稱他是「永遠的隊長」。

主辦單位台中市新文化協會長年來追尋台中地區的文史，有關228活動的二七部隊辦過座談會、學術研討會、拍攝紀錄片，2017年，228事件70周年，當時市長林佳龍支持，在當年二七部隊駐紥的干城營區門口，建紀念碑。完成後捐贈台中市府管理、維護，去年又發行漫畫「二七部隊〈上〉」。

鍾逸人是前「二七部隊」部隊長、台灣作家，今年100足歲慶生，林佳龍尊稱鍾逸人先生「永遠的隊長」，與鍾逸人先生相識20餘年，是他相當敬重的前輩，感謝他多年的照顧，也祝福他生日快樂。林佳龍把主辦單位準備給鍾逸人慶生的一層蛋糕變三層，並奉上一個紅包祝壽。「促進轉型正義委員會」主委楊翠、立法委員林昶佐也出席

林佳龍表示，二二八事件發生時，台中是重要事件地點，特別是鍾逸人部隊長與警備隊長黃金島所帶領的「二七部隊」協助維持秩序，護衛民眾抵抗國軍，民軍為免在市區傷亡退往埔里山城，「犧牲小我、成全大我」是相當值得尊敬的台中精神。警備隊長黃金島先生兩年前辭世。

交通部長林佳龍（右）為百歲的二七部隊部隊長鍾逸人祝壽。圖／中市新文化協會提供
交通部長林佳龍（右）為百歲的二七部隊部隊長鍾逸人祝壽。圖／中市新文化協會提供

林佳龍 台中市 楊翠

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