彰南運動中心休館中留言抽獎 3月13日營運

彰南國民運動中心開幕後經過一周的免費上課試營運後，3月6日到12日休館進行館內設施檢討及改善，3月13日將正式營運，一個月內各類票卷、課程89折優惠，為加強宣傳彰南運動中心目前也在臉書進行留言抽獎活動。

也有網友留言提供意見表示，有些課程因報名人數不足已被取消開課，認為剛開幕還在試水溫，不應輕易刪課，以免流失客源；也有人反映應加強游泳池通風。

彰南國民運動中心執行長郭瑞龍表示，運動中心2月27日開幕後，進行一周的免費上課試營運，預約上課總數約700人次，課程場場滿檔，不過也有發現游泳池水溫控制設備還需調整，還有人潮比較多的時段淋浴的水量會不穩，都將在休館期間進行改善。

郭瑞龍說，試營運期間報名課程也相當踴躍，但有些課程時段民眾太少，例如有些班最低開班人數6人，如果是有5人報名，還是會考慮開班，但僅有1人報名就不得不取消，但在下期仍會再開放報名。