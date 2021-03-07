彰化新闢「人本」人行道被占用 警方加強取締

「彰化市人本城區環境整合計畫」是由彰化縣政府向內政部營建署爭取補助，共斥資3億2000萬元，改善目前市區人行道路面不平問題，讓民眾悠閒地在市區漫步，但部分完工路段，卻反而被汽機車違規停放或攤販、店家占用營業，引來民眾批評，縣府工務處表示，除加強宣導外，並請警方加強取締。

「彰化市人本城區環境整合計畫」內容，包括以彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」，成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商「樂活通學步道」，總長6公里，目前在三民路、光復路、旭光路、中興路、旭光西路、介壽北路、南校街及南郭路一段各工區約5公里人行道整建及路面刨鋪改善工程已經完工。

這項計畫的目的在於改善目前市區人行道路面不平問題，讓高齡者、身障者及一般行人有更安全、便利的通行空間，景觀也變得更美，讓民眾悠閒地在市區漫步。但既有完成部分人行道，卻反而被汽機車違規停放或攤販、店家占用營業，引來民眾批評。

工務處長林漢斌說，彰化市人本城區整合計畫部分完工，大幅增加行人用路空間，機車也從1124格增加到1269格，但仍出現機車違規停放占用的問題，其中以彰化火車站前的光復路沿線最嚴重，工務處暫不考慮加裝護欄，已在光復路的人行道設置警告標示，提醒民眾不要違規停放機車，還給行人用路空間。